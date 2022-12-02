



В МИД Узбекистана проведена встреча с послом Южной Кореи



ТАШКЕНТ, 2 декабря. /УЗИНФОРМ/. 1 декабря внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея Ким Хи Санг. Его принял первый заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Фуркат Сидиков. Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям, хода реализации достигнутых ранее договоренностей, а также графика и повестки предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи