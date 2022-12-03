Правительственная делегация России посетила Самарканд

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 декабря. /УЗИНФОРМ/. 1-2 декабря в Самарканде был проведен ряд узбекско-российских совместных мероприятий, для участия в котором в страну прибыла с визитом делегация во главе с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

В частности, 1 декабря состоялся узбекско-российский бизнес-форум на уровне глав экономических ведомств, в котором приняли участие представители официальных и бизнес-кругов двух стран, а 2 декабря премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провели 3-е заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В ходе мероприятий были обсуждены практические аспекты углубления взаимодействия двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, текстильной индустрии, здравоохранения и фармацевтики, энергетики, электротехники и машиностроения, производства строительных материалов, транспорта и транзита, образования, науки и культуры.

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