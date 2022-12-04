Глава МИД Узбекистана провел в Польше встречи с зарубежными коллегами

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. 1-2 декабря пребывающий с визитом в Польше в рамках прошедшего в Лодзи 29-го заседания СМИД ОБСЕ руководитель внешнеполитического ведомства провел ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами, с которыми он обсудил ключевые вопросы развития межгосударственного взаимодействия.

В частности, состоялись встречи с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министром иностранных дел Польши Збигневым Рау, министрами иностранных дел Словении Таней Анной Файон, Греции Никосом Дендиасом, Королевства Нидерландов Вопке Хукстрой, Королевства Норвегия Анникен Хютфельдт, Королевства Швеция Тобиасом Биллстрёмом, Португальской Республики Жоао Гомесом Кравиньо, Канады Мелани Жоли, Королевства Испания Хосе Мануэля Альбареса Буэно, Финляндской Республики Пеккой Хаависто, государственным секретарем Великобритании по иностранным делам, вопросам Содружества и развития Джеймсом Клеверли.

Также были проведены переговоры с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Маттео Мекаччи, представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Терезой Рибейру, мэром города Лодзи Ханной Здановской, государственным секретарем Министерства развития и технологий Польши, полномочным представителем правительства по иностранным инвестициям, сопредседателем Межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству Гжегожом Пеховяком, председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаритой Седерфельт, а также Владимир Норов встретился с соотечественниками из Узбекистана, проживающими в Польше.

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