Подведены итоги визита главы МИД Узбекистана в Лодзь

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. 3 декабря руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Владимир Норов завершил визит в Республику Польша, который был предпринят с целью участия в ряде мероприятий в рамках председательства Польши в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В частности, были проведены 29-е заседание Совета глав МИД ОБСЕ, министерская встреча в формате «Германия + Центральная Азия», а также «круглый стол» на тему «Как восстановить уважение и приверженность? Сценарии для ОБСЕ».

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