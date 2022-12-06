В Ташкент прибыл новый посол Японии

ТАШКЕНТ, 6 декабря. /УЗИНФОРМ/. 5 декабря руководитель ведомства иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии Такаши Хатори.

После церемонии вручения копий верительных грамот министр и новый глава японской дипмиссии в Ташкенте обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Такаши Хатори сменил в должности Ёшинори Фуджияма, который работал в Ташкенте с сентября 2019 года.

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