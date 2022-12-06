



Глава МИД Узбекистана провел встречу с послом Итальянской Республики



ТАШКЕНТ, 6 декабря. /УЗИНФОРМ/. 5 декабря глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Владимир Норов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии Агостино Пинна. Визит был предпринят с целью обсуждения ключевых вопросов диалога двух стран по приоритетным направлениям, как на двусторонней основе, так и в форматах «Узбекистан – ЕС», «Центральная Азия – ЕС» и «Центральная Азия – Италия», рассмотрения повестки и графика предстоящих совместных контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи