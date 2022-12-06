



Руководитель МИД Узбекистана провел встречу с замглавы ООН



ТАШКЕНТ, 6 декабря. /УЗИНФОРМ/. 5 декабря министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел встречу с пребывающей с визитом в Ташкенте заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой. В ходе переговоров были обсуждены актуальные аспекты развития сотрудничества Узбекистана и ООН в сферах обеспечения прав человека, гендерного равенства, поддержки молодежи, обеспечения региональной безопасности, борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды в контексте смягчения последствий экологической катастрофы Аральского моря. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи