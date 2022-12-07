



Погода в Узбекистане на 8 декабря



ТАШКЕНТ, 7 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 8 декабря, погода по прогнозам синоптиков:

7-8 декабря по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами снег, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. По Каракалпакстану температура ночью 12-17° мороза, местами до 20° мороза, днем 4-9° мороза. По Хорезмской области температура ночью 12-17° мороза, днем 2-7° мороза. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, местами до 10° мороза, днем 3° мороза-2° тепла; по северу Навоийской области ночью 12-17° мороза, днем 2-7° мороза. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами снег, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, местами до 10° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами снег, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, местами до 10° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. По Кашкадарьинской области температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла. По Сурхандарьинской области т емпература ночью 3° мороза-2° тепла, днем 3-8° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами снег, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами снег, туман. Лавиноопасно. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14° мороза, днем 4-9° мороза.

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