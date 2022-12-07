Погода в Узбекистане на 8 декабря

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021
Архив голосований
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|36.7% (82)
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|Положительно
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|15.6% (35)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|25.4% (57)
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|Нейтрально
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|5.4% (12)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|9.8% (22)
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|Отрицательно
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|7.1% (16)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 224
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 8 декабря07.12.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 7 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 8 декабря, погода по прогнозам синоптиков:
7-8 декабря по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, временами снег, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. По Каракалпакстану температура ночью 12-17° мороза, местами до 20° мороза, днем 4-9° мороза. По Хорезмской области температура ночью 12-17° мороза, днем 2-7° мороза.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, местами до 10° мороза, днем 3° мороза-2° тепла; по северу Навоийской области ночью 12-17° мороза, днем 2-7° мороза.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами снег, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, местами до 10° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами снег, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, местами до 10° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. По Кашкадарьинской области температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла. По Сурхандарьинской области температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 3-8° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами снег, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, временами снег, туман. Лавиноопасно. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14° мороза, днем 4-9° мороза.
УЗИНФОРМ