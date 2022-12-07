



Проведен телефонный разговор глав Узбекистана и Кыргызской Республики



ТАШКЕНТ, 7 декабря. /УЗИНФОРМ/. 6 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел беседу по телефону с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. В ходе разговора глава Узбекистана поздравил коллегу с днем рождения (Садыру Жапарову исполнилось 54 года), а также было проведено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, транспорта и связи, промышленности, энергетики, электротехники, водного и сельского хозяйства, а также рассмотрен ход реализации достигнутых ранее договоренностей. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи