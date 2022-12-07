



Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Великобритании



ТАШКЕНТ, 7 декабря. /УЗИНФОРМ/. 6 декабря руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Владимир Норов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тимоти Торлотом. Визит был предпринят с целью обсуждения ключевых аспектов дальнейшего развития узбекско-британских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, хода реализации достигнутых ранее договоренностей. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи