Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Великобритании

Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Великобритании07.12.2022 09:20
ТАШКЕНТ, 7 декабря. /УЗИНФОРМ/. 6 декабря руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Владимир Норов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тимоти Торлотом.
Визит был предпринят с целью обсуждения ключевых аспектов дальнейшего развития узбекско-британских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, хода реализации достигнутых ранее договоренностей.
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