Глава МИД Узбекистана встретился с послом Саудовской Аравии

Глава МИД Узбекистана встретился с послом Саудовской Аравии07.12.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 7 декабря. /УЗИНФОРМ/. 6 декабря министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Саудовской Аравии Юсуфом аль-Утайби.
Встреча была организована с целью рассмотрения ключевых аспектов развития сотрудничества двух стран по всему спектру направлений, хода реализации достигнутых ранее договоренностей и углубления взаимодействия по оказанию помощи Афганистану.
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