



Глава МИД Узбекистана встретился с послом Саудовской Аравии



ТАШКЕНТ, 7 декабря. /УЗИНФОРМ/. 6 декабря министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Саудовской Аравии Юсуфом аль-Утайби. Встреча была организована с целью рассмотрения ключевых аспектов развития сотрудничества двух стран по всему спектру направлений, хода реализации достигнутых ранее договоренностей и углубления взаимодействия по оказанию помощи Афганистану. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи