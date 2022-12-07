



Генеральная Ассамблея ООН приняла специальную резолюцию «Сотрудничество между ООН и СНГ»



НОВОСТИ В МИРЕ, 7 декабря. /УЗИНФОРМ/. 21 ноября в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке (США) в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принята специальная резолюция «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Содружеством Независимых Государств», сообщает Департамент гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ.



Документ внесен Казахстаном в рамках председательства в СНГ в 2022 году и поддержан государствами-членами ООН.



В принятой Генеральной Ассамблеей резолюции отмечается деятельность Содружества Независимых Государств по укреплению регионального сотрудничества в таких областях, как торговля и экономическое развитие, культура, образование, здравоохранение, спорт, туризм, наука и инновации, охрана окружающей среды и борьба с природными и техногенными катастрофами, противодействие организованной преступности и незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, актам терроризма, проявлениям экстремизма и нелегальной миграции, и в других связанных с этими направлениями областях.



Резолюция, подтверждая важность укрепления взаимодействия и координации между двумя структурами, предлагает специализированным учреждениям и другим организациям, программам и фондам системы ООН, а также международным финансовым институтам развивать их сотрудничество с СНГ.



Принятие резолюции показало, что СНГ остается надежным партнером для Организации Объединенных Наций, участвует во всех крупных форумах, созываемых ООН и ее профильными структурами, продолжает служить важной площадкой в сферах торговли, инвестиций, транспорта, туризма и образования, способствует культурному и гуманитарному обмену, а также устойчивому развитию.21 ноября в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке (США) в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принята специальная резолюция «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Содружеством Независимых Государств», сообщает Департамент гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ.



Документ внесен Казахстаном в рамках председательства в СНГ в 2022 году и поддержан государствами-членами ООН.



В принятой Генеральной Ассамблеей резолюции отмечается деятельность Содружества Независимых Государств по укреплению регионального сотрудничества в таких областях, как торговля и экономическое развитие, культура, образование, здравоохранение, спорт, туризм, наука и инновации, охрана окружающей среды и борьба с природными и техногенными катастрофами, противодействие организованной преступности и незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, актам терроризма, проявлениям экстремизма и нелегальной миграции, и в других связанных с этими направлениями областях.



Резолюция, подтверждая важность укрепления взаимодействия и координации между двумя структурами, предлагает специализированным учреждениям и другим организациям, программам и фондам системы ООН, а также международным финансовым институтам развивать их сотрудничество с СНГ.



Принятие резолюции показало, что СНГ остается надежным партнером для Организации Объединенных Наций, участвует во всех крупных форумах, созываемых ООН и ее профильными структурами, продолжает служить важной площадкой в сферах торговли, инвестиций, транспорта, туризма и образования, способствует культурному и гуманитарному обмену, а также устойчивому развитию. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи