



Глава государства поздравил узбекистанцев



ТАШКЕНТ, 8 декабря. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Дня Основного закона страны. В обращении говорится: "Дорогие соотечественники!



Искренне, от всего сердца поздравляю вас и в вашем лице весь наш многонациональный народ с великой исторической датой в жизни нашей страны – 30-летием принятия Конституции Республики Узбекистан, выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.



В национальном развитии невозможно переоценить роль и значение Конституции, служащей прочной основой на пути построения правового демократического государства и свободного гражданского общества, который был избран волеизъявлением нашего народа.



Благодаря правам и возможностям, которые дал нам Основной закон, принятый в первые годы независимости, в чрезвычайно сложных для страны условиях, и самоотверженному труду нашего народа за прошедший период достигнуты огромные успехи во всех сферах и отраслях.



Опираясь на столь прочный правовой фундамент, мы в последние годы ускоренными темпами осуществляем в стране широкомасштабные демократические реформы.



Самое важное, кардинально меняется общественно-политическая жизнь страны, мышление и мировоззрение наших людей. Каждый гражданин Узбекистана, независимо от национальности, языка и вероисповедания, ощущает себя полноправным членом общества, настоящим хозяином своей судьбы, не только причастным ко всем происходящим преобразованиям и обновлению, но и непосредственным участником этих процессов, свободной личностью, созидателем будущего.



И мы вправе гордиться нашей Конституцией, являющейся ярчайшим проявлением политико-правового мышления нашего народа, надежным гарантом прав и свобод человека, открывшим для нас путь к построению свободной и благополучной жизни.



Уважаемые друзья!



В настоящее время на мировой арене все чаще звучит выражение «Новый Узбекистан», растет международный авторитет нашей Родины.



Как вы знаете, в эти дни в стране продолжается обсуждение изменений и дополнений в Основной закон. Данная конституционная реформа продиктована сутью и логикой Стратегии развития Нового Узбекистана, пожеланиями и предложениями нашего народа, самим стремительно меняющимся временем.



Сегодня мы должны глубоко внедрить в Конституцию, законы, в нашу повседневную жизнь принцип «Человек – общество – государство».



Следует подчеркнуть, что защита человека, его жизни, прав, свобод, законных интересов, чести и достоинства личности как высшей ценности находится в центре наших конституционных реформ. В частности, в Основном законе будет закреплено много принципиально важных для нас вопросов и норм, таких как социально ориентированное государство, укрепление конституционных основ института семьи, надежная защита представителей старшего поколения, лиц с инвалидностью, всесторонняя поддержка женщин и молодежи, квалифицированное медицинское обслуживание населения, развитие образования, науки и культуры, гарантии экологических прав граждан и сохранение экологического баланса, расширение прав и полномочий институтов гражданского общества и махалли, обеспечение независимости средств массовой информации.



В этом процессе, дорогие соотечественники, обязательно будут учтены высказанные вами, людьми разных профессий и социального положения, мнения и предложения. Проект Конституции будет вынесен на всенародный референдум.



Именно так наш обновленный Основной закон станет поистине народной Конституцией.



Уважаемые соотечественники!



Несмотря на условия продолжающейся пандемии, в нашей стране День Конституции отмечают в праздничном настроении во всех трудовых коллективах, махаллях, образовательных учреждениях и семьях, соблюдая меры предосторожности.



Мы разрабатываем масштабные программы, строим планы на новый – 2023 год. В них находят конкретное отражение закрепляемые в Конституции стоящие перед нами большие задачи и наши благородные цели – дальнейшее укрепление мира и стабильности в стране, дружбы и согласия между живущими в республике представителями разных наций и конфессий, повышение благосостояния населения, возведение нового жилья, увеличение количества рабочих мест.



Убежден, что все мы, сплотившись, своим самоотверженным трудом обязательно достигнем намеченных нами высоких рубежей.



Дорогие соотечественники!



Еще раз искренне поздравляю вас, весь наш народ с замечательным праздником – Днем Конституции, желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия вашим семьям.



Пусть мирной и спокойной будет жизнь нашего народа!



Пусть Всевышний оберегает нашу любимую Родину, всех нас!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи