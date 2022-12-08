Проведена встреча главы МИД Узбекистана с послом Латвии

Проведена встреча главы МИД Узбекистана с послом Латвии08.12.2022 09:56
ТАШКЕНТ, 8 декабря. /УЗИНФОРМ/. 7 декабря руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Владимир Норов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики Рейнисом Трокшей.
В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана и Латвии в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, как на двусторонней основе, так и во взаимодействии с другими странами Европейского союза.
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