



Проведена встреча главы МИД Узбекистана с послом Латвии



ТАШКЕНТ, 8 декабря. /УЗИНФОРМ/. 7 декабря руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Владимир Норов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики Рейнисом Трокшей. В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана и Латвии в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, как на двусторонней основе, так и во взаимодействии с другими странами Европейского союза. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи