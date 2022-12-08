Глава МИД Узбекистана принял посла Румынии

Глава МИД Узбекистана принял посла Румынии08.12.2022 10:11
ТАШКЕНТ, 8 декабря. /УЗИНФОРМ/. 7 декабря глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Владимир Норов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии Даниелем Кристианом Чобану.
Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах здравоохранения, машиностроения и химической промышленности.
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