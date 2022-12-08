



Глава МИД Узбекистана принял посла Румынии



ТАШКЕНТ, 8 декабря. /УЗИНФОРМ/. 7 декабря глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Владимир Норов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии Даниелем Кристианом Чобану. Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах здравоохранения, машиностроения и химической промышленности. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи