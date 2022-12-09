



Погода в Узбекистане на 10 декабря



ТАШКЕНТ, 9 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 10 декабря, погода по прогнозам синоптиков:

9-12 декабря текущего года по большей части территории Узбекистана сохранятся аномально низкие температуры воздуха: ночью 5-10 мороза, днем 0-5 градусов мороза, по северу и пустынной зоне республики ночью 17-22 мороза, 9-10 декабря местами до 24 мороза, днем 4-9 градусов мороза. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 8-10° мороза, днем 3-5° мороза. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. По Каракалпакстану температура ночью 17-22° мороза, местами до 24° мороза, днем 4-9° мороза. По Хорезмской области температура ночью 13-18° мороза, днем 2-7° мороза. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, по северу Навоийской области 15-20° мороза, днем 0-5° мороза. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. По Кашкадарьинской области температура ночью 4-9° мороза, днем 2° мороза-3° тепла . По Сурхандарьинской области т емпература ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14° мороза, днем 4-9° мороза. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи