Погода в Узбекистане на 10 декабря

Погода в Узбекистане на 10 декабря09.12.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 9 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 10 декабря, погода по прогнозам синоптиков:
9-12 декабря текущего года по большей части территории Узбекистана сохранятся аномально низкие температуры воздуха:
ночью 5-10 мороза, днем 0-5 градусов мороза, по северу и пустынной зоне республики ночью 17-22 мороза, 9-10 декабря местами до 24 мороза, днем 4-9 градусов мороза.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 8-10° мороза, днем 3-5° мороза.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. По Каракалпакстану температура ночью 17-22° мороза, местами до 24° мороза, днем 4-9° мороза. По Хорезмской области температура ночью 13-18° мороза, днем 2-7° мороза.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, по северу Навоийской области 15-20° мороза, днем 0-5° мороза.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. По Кашкадарьинской области температура ночью 4-9° мороза, днем 2° мороза-3° тепла. По Сурхандарьинской области температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14° мороза, днем 4-9° мороза.
УЗИНФОРМ