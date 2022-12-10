



Словакия сменит посла в Узбекистане



ТАШКЕНТ, 10 декабря. /УЗИНФОРМ/. 9 декабря руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Владимир Норов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики Яном Бори. Встреча была организована в связи с завершением срока пребывания Яна Бори в должности главы словацкой дипмиссии в Ташкенте, на которой он работал с января 2018 года. В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи