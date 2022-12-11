advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
13.12.2022 / 09:58 msk / 11:58 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

36.7% (82)  - Положительно
 15.6% (35)  - Более положительно, чем отрицательно
 25.4% (57)  - Нейтрально
 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
 9.8% (22)  - Отрицательно
 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 224     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Глава государства поздравил тружеников полей
11.12.2022 10:15

ТАШКЕНТ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам сельского хозяйства страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника, который отмечается во второе воскресенье декабря.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые дехкане и фермеры, работники и ветераны сферы!

Сегодня, когда в аграрном секторе завершается трудовой сезон и подводятся итоги проделанной работы, искренне, от всего сердца поздравляю вас и в вашем лице весь наш народ с замечательным праздником – Днем работников сельского хозяйства.

В этот профессиональный праздник выражаю самые добрые пожелания прежде всего нашим умелым дехканам, всем работникам отрасли, которые честным и самоотверженным трудом вырастили богатый урожай, обеспечили достаток и изобилие в стране.

Даже в самых сложных условиях вы остаетесь преданными своему делу и долгу, проявляете лучшие качества, трудясь на благо страны и народа, и это достойно высокого признания.

В настоящее время, когда во всем мире усиливаются климатические изменения, усугубляются различные проблемы, связанные с водными и земельными ресурсами, сельское хозяйство Узбекистана блгодаря вашей стойкости и отваге, большому профессиональному мастерству добивается весомых результатов, обеспечивая изобилие и доступные цены на наших рынках и в магазинах.

Дорогие друзья!

В последние годы в нашей стране в аграрном секторе, как и во всех других сферах и отраслях, осуществляются коренные реформы, приоритетной задачей которых являются защита чести, достоинства и интересов человека.

Следует отметить, что была внедрена новая система выращивания и закупки зерновых колосовых, пополняются зерном закрома дехкан, растет достаток в их домах, в целях финансовой поддержки сельского хозяйства выделены льготные кредиты по линии международных финансовых институтов, расходы по выращиванию продукции, орошению, закупке семян и саженцев покрываются за счет субсидий.

Отменен бойкот в отношении узбекского хлопка, крупные текстильные бренды возвращаются на хлопковый рынок нашей страны.

В этом году в целях развития дехканских хозяйств на 100 тысяч гектаров сокращены площади под хлопчатник и зерновые культуры, высвободившиеся земли распределены среди населения посредством открытого электронного аукциона. Особенно важно, что благодаря этому создано более 420 тысяч новых хозяйств, свыше 1 миллиона 200 тысяч постоянных и сезонных рабочих мест.

Растущий дефицит продовольствия в мире, усиливающийся процесс опустынивания в нашем регионе ставят актуальные задачи и перед работниками сельского хозяйства.

В целях устойчивого развития сферы и обеспечения продовольственной безопасности мы последовательно продолжим начатые нами реформы в аграрном секторе. В частности, будут реализованы крупные проекты по улучшению водоснабжения и модернизации инфраструктуры сельского хозяйства.

Мы усилим меры по широкому внедрению рыночных принципов в хлопководство и зерноводство, выращиванию продукции на научной основе, повышению заинтересованности фермеров и дехкан. Наряду с этим расширятся производство адаптированной к местным условиям и доступной по цене сельхозтехники, ее поставка фермерам и дехканам на льготных условиях, выделение им субсидий и дополнительного финансирования.

В центре нашего внимания также останутся вопросы повышения качества и уровня сервиса, укрепления интеграции науки и производства в сельском хозяйстве.

Получит продолжение положительная практика, начатая нами с целью увеличения производства продукции и роста занятости на селе, для организации дехканских хозяйств населению дополнительно будет передано свыше 100 тысяч гектаров земель.

Уважаемые соотечественники!

В этот прекрасный праздник от имени всего нашего народа и от себя лично выражаю глубокую признательность нашим дехканам и фермерам, руководителям и работникам агрокластеров, всем  занятым в этой сфере соотечественникам, которые своим самоотверженным трудом, знаниями и богатым опытом вносят достойный вклад в дальнейшее развитие сельского хозяйства страны на новом этапе.

Еще раз поздравляю всех вас с сегодняшним праздником, желаю  вам здоровья, счастья и новых успехов.  

Пусть всегда вас радуют результаты вашего, дорогие мои, благородного, самоотверженного труда!".

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Посол цивилизованного Востока
Назначение Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Испании...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Выступление министра иностранных дел Республики Узбекистан В.И.Норова на 29-й встрече СМИД ОБСЕ
Обзор прессы с 5 по 11 декабря
05.12.2022
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева и Президента Французской Республики Э.Макрона
Обзор прессы с 21 по 27 ноября
28.11.2022
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств Организации тюркских государств
Обзор прессы с 7 по 13 ноября
12.11.2022
Совместное заявление для прессы Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Европейского совета Шарля Мишеля
Обзор прессы с 24 по 30 октября
29.10.2022
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ