Глава государства поздравил тружеников полей

ТАШКЕНТ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам сельского хозяйства страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника, который отмечается во второе воскресенье декабря.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники!



Уважаемые дехкане и фермеры, работники и ветераны сферы!



Сегодня, когда в аграрном секторе завершается трудовой сезон и подводятся итоги проделанной работы, искренне, от всего сердца поздравляю вас и в вашем лице весь наш народ с замечательным праздником – Днем работников сельского хозяйства.



В этот профессиональный праздник выражаю самые добрые пожелания прежде всего нашим умелым дехканам, всем работникам отрасли, которые честным и самоотверженным трудом вырастили богатый урожай, обеспечили достаток и изобилие в стране.



Даже в самых сложных условиях вы остаетесь преданными своему делу и долгу, проявляете лучшие качества, трудясь на благо страны и народа, и это достойно высокого признания.



В настоящее время, когда во всем мире усиливаются климатические изменения, усугубляются различные проблемы, связанные с водными и земельными ресурсами, сельское хозяйство Узбекистана блгодаря вашей стойкости и отваге, большому профессиональному мастерству добивается весомых результатов, обеспечивая изобилие и доступные цены на наших рынках и в магазинах.



Дорогие друзья!



В последние годы в нашей стране в аграрном секторе, как и во всех других сферах и отраслях, осуществляются коренные реформы, приоритетной задачей которых являются защита чести, достоинства и интересов человека.



Следует отметить, что была внедрена новая система выращивания и закупки зерновых колосовых, пополняются зерном закрома дехкан, растет достаток в их домах, в целях финансовой поддержки сельского хозяйства выделены льготные кредиты по линии международных финансовых институтов, расходы по выращиванию продукции, орошению, закупке семян и саженцев покрываются за счет субсидий.



Отменен бойкот в отношении узбекского хлопка, крупные текстильные бренды возвращаются на хлопковый рынок нашей страны.



В этом году в целях развития дехканских хозяйств на 100 тысяч гектаров сокращены площади под хлопчатник и зерновые культуры, высвободившиеся земли распределены среди населения посредством открытого электронного аукциона. Особенно важно, что благодаря этому создано более 420 тысяч новых хозяйств, свыше 1 миллиона 200 тысяч постоянных и сезонных рабочих мест.



Растущий дефицит продовольствия в мире, усиливающийся процесс опустынивания в нашем регионе ставят актуальные задачи и перед работниками сельского хозяйства.



В целях устойчивого развития сферы и обеспечения продовольственной безопасности мы последовательно продолжим начатые нами реформы в аграрном секторе. В частности, будут реализованы крупные проекты по улучшению водоснабжения и модернизации инфраструктуры сельского хозяйства.



Мы усилим меры по широкому внедрению рыночных принципов в хлопководство и зерноводство, выращиванию продукции на научной основе, повышению заинтересованности фермеров и дехкан. Наряду с этим расширятся производство адаптированной к местным условиям и доступной по цене сельхозтехники, ее поставка фермерам и дехканам на льготных условиях, выделение им субсидий и дополнительного финансирования.



В центре нашего внимания также останутся вопросы повышения качества и уровня сервиса, укрепления интеграции науки и производства в сельском хозяйстве.



Получит продолжение положительная практика, начатая нами с целью увеличения производства продукции и роста занятости на селе, для организации дехканских хозяйств населению дополнительно будет передано свыше 100 тысяч гектаров земель.



Уважаемые соотечественники!



В этот прекрасный праздник от имени всего нашего народа и от себя лично выражаю глубокую признательность нашим дехканам и фермерам, руководителям и работникам агрокластеров, всем занятым в этой сфере соотечественникам, которые своим самоотверженным трудом, знаниями и богатым опытом вносят достойный вклад в дальнейшее развитие сельского хозяйства страны на новом этапе.



Еще раз поздравляю всех вас с сегодняшним праздником, желаю вам здоровья, счастья и новых успехов.



Пусть всегда вас радуют результаты вашего, дорогие мои, благородного, самоотверженного труда!".

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