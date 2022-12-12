РУз приняла участие в очередном заседании Совета руководителей таможенных служб стран СНГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. 9 декабря Актау (Казахстан) состоялось 75-е заседание Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ (СРТС СНГ), в котором прияли участие руководители и заместители руководителей таможенных служб Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также представители Исполнительного комитета СНГ и Евразийской экономической комиссии, сообщает исполнительный комитет СНГ.

Участников заседания приветствовал аким Мангистауской области Республики Казахстан Ногаев Н.А.



Проведению заседания СРТС СНГ предшествовало 40-е заседание Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Евразийского экономического союза с участием представителя Исполнительного комитета СНГ в качестве наблюдателя.



В ходе заседания СРТС СНГ рассмотрен ряд вопросов, касающихся межведомственного взаимодействия, согласован проект Положения о базовой организации по подготовке таможенных кадров государств – участников СНГ, утвержден План работы Совета на 2023 год.



Председателем СРТС СНГ на следующий год избран Руководитель Федеральной таможенной службы Булавин В.И., секретарем назначен начальник Управления таможенного сотрудничества Федеральной таможенной службы Козырев Е.А.



Ряд представителей таможенных служб государств – участников СНГ награждены нагрудными знаками СРТС СНГ.



Очередное 76-е заседание Совета, а также совещание экспертов таможенных служб государств – участников СНГ было предложено провести в первом полугодии 2023 года в Азербайджанской Республике.

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