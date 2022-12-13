



Погода в Узбекистане на 14 декабря



ТАШКЕНТ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 14 декабря, погода по прогнозам синоптиков:

13-14 декабря по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 3-5° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. По Каракалпакстану температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла. По Хорезмской области температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла. 13-14 декабря по горным районам республики лавиноопасно. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи