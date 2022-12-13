Погода в Узбекистане на 14 декабря

Погода в Узбекистане на 14 декабря13.12.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 14 декабря, погода по прогнозам синоптиков:
13-14 декабря по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 3-5° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. По Каракалпакстану температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла. По Хорезмской области температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла. 13-14 декабря по горным районам республики лавиноопасно.
УЗИНФОРМ