Делегация МИД Узбекистана отправилась в Туркменистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. 12 декабря делегация ведомства внешней политики Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Гайратом Фозиловым отправилась с визитом в Туркменистан.

Целью поездки явилось участие в прошедших в Ашхабаде Встрече высокого уровня Группы друзей нейтралитета за мир, безопасность и устойчивое развитие, которая была приурочена к празднованию Международного дня нейтралитета и 27-й годовщины принятия Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции о постоянном нейтралитете Туркменистана, а также в 12-й встрече заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии, которая проводилась под эгидой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА).

Мероприятия были посвящены актуальным вопросам обеспечения региональной безопасности, устойчивого развития, расширения экономической кооперации, развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности государств, продвижения «зеленой» повестки.

Кроме того, в рамках визита делегация провела встречи с заместителем министра иностранных дел Республики Таджикистан Музаффаром Хусайнзода и заместителем министра иностранных дел Кыргызской Республики Айбеком Молдогазиевым, а также руководителем РЦПДЦА Натальей Герман по основным вопросам двустороннего сотрудничества.

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