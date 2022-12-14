МИД Узбекистана выступил с заявлением

МИД Узбекистана выступил с заявлением14.12.2022 08:00
ТАШКЕНТ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. 13 декабря внешнеполитическое ведомство Узбекистана опубликовало заявление в связи с информацией о задержании семерых граждан Узбекистана в г.Гомес-Паласио (Мексика).
В заявлении говорится:
"На днях в ряде СМИ распространилась информация о задержании семерых граждан Узбекистана в г.Гомес-Паласио (Мексика).
В этой связи Посольством Узбекистана в г.Вашингтоне оперативно проведены переговоры с Посольством Мексики в США, Национальным институтом миграции и другими учреждениями этой страны.
По информации дипмиссии, к настоящему времени все соотечественники освобождены и размещены в Центре временного содержания иностранных граждан. Угрозы их жизни нет. Личности всех сограждан установлены.
С мексиканскими партнерами ведется работа по оказанию гражданам Узбекистана консульско-правовой помощи. "
УЗИНФОРМ