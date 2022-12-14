



МИД Узбекистана выступил с заявлением



ТАШКЕНТ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. 13 декабря внешнеполитическое ведомство Узбекистана опубликовало заявление в связи с информацией о задержании семерых граждан Узбекистана в г.Гомес-Паласио (Мексика). В заявлении говорится: "На днях в ряде СМИ распространилась информация о задержании семерых граждан Узбекистана в г.Гомес-Паласио (Мексика).



В этой связи Посольством Узбекистана в г.Вашингтоне оперативно проведены переговоры с Посольством Мексики в США, Национальным институтом миграции и другими учреждениями этой страны.



По информации дипмиссии, к настоящему времени все соотечественники освобождены и размещены в Центре временного содержания иностранных граждан. Угрозы их жизни нет. Личности всех сограждан установлены.



С мексиканскими партнерами ведется работа по оказанию гражданам Узбекистана консульско-правовой помощи. " УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи