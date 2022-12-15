Главы ведомств внешней политики Узбекистана и США провели переговоры

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 декабря. /УЗИНФОРМ/. 13 декабря в Вашингтоне в рамках визита делегации МИД Узбекистана в Соединенные Штаты Америки была проведена встреча министра иностранных дел Узбекистана Владимира Норова с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

В ходе переговоров руководители внешнеполитических ведомств рассмотрели ключевые аспекты дальнейшего развития взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах защиты прав человека, инвестиций, транспорта и логистики, как в двустороннем формате, так и в сотрудничестве с другими странами Центральной Азии.



В тот же день в Вашингтоне было проведено второе заседание Диалога стратегического партнерства между Узбекистаном и Соединенными Штатами Америки, посвященное практическим вопросам взамодействия двух стран.

По итогам встречи было принято совместное заявление делегаций обеих стран:

"13 декабря 2022 года помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу принял делегацию Узбекистана во главе с министром иностранных дел Республики Узбекистан Владимиром Норовым для продуктивного ежегодного Диалога по стратегическому партнерству (СДПГ) в Вашингтоне. Американо-узбекская СДПГ была открыта в 2021 году для обсуждения широкого круга вопросов и общих приоритетов, являющихся неотъемлемой частью двусторонних отношений между США и Узбекистаном.



Помощник госсекретаря Лу открыл заседание, подтвердив неизменную поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Узбекистана. Соединенные Штаты поблагодарили Узбекистан за его ключевое участие в дипломатическом формате С5+1 и подчеркнули важность этого формата для совместного решения проблем и создания более процветающей и безопасной Центральной Азии. Правительства двух стран также обсудили объявленную программу реформ Узбекистана. Помощник госсекретаря Лу подтвердил поддержку реализации амбициозной повестки дня и подчеркнул, как США правительство оказывает практическую помощь в продвижении реформ, в том числе в сферах экономики, образования и уважения прав человека для всех. Делегации подчеркнули свою решимость развивать торговые и инвестиционные партнерские отношения и поддерживать благоприятные условия для предпринимательской деятельности в обеих странах. Делегации обсудили свободу СМИ, защиту журналистов и поддержку гражданского общества. Кроме того, делегации обсудили текущие усилия в отношении Афганистана, в связи с чем Соединенные Штаты поблагодарили Узбекистан за его партнерство в оказании гуманитарной помощи.



Делегации также обсудили сотрудничество по ключевым вопросам безопасности, таким как укрепление пограничного контроля и оборонного потенциала, а также борьба с наркотиками и терроризмом. Помощник госсекретаря Лу подчеркнул приверженность Узбекистана миру и безопасности в регионе.



Соединенные Штаты приветствовали готовность Узбекистана к созданию новых торговых маршрутов и диверсификации рынков импорта и экспорта, укреплению региональных связей, его поддержку Глобального обязательства по метану и других усилий по борьбе с климатическим кризисом, а также его желание продвигать свои экономические реформы, в том числе в области расширения экономических прав и возможностей женщин. Соединенные Штаты отметили свое стремление поддержать эти усилия.



Отметив встречу рабочей группы "Люди к людям", состоявшуюся в сентябре, помощник госсекретаря Лу поблагодарил министра иностранных дел Норова за поддержку Узбекистана в отношении текущих программ изучения английского языка и образования, целью которых является инвестирование в профессиональное развитие народа Узбекистана. Помощник госсекретаря Лу также поблагодарил Узбекистан за его заинтересованность в возрождении программы Корпуса мира в Узбекистане и укреплении его усилий по защите культурного наследия. Кроме того, правительства двух стран подчеркнули свою готовность продолжать успешное партнерство в борьбе с угрозой серьезных заболеваний и обеспечении качественного медицинского обслуживания.



И Соединенные Штаты, и Узбекистан подтвердили ценность СДПГ в поиске точек соприкосновения по вопросам, представляющим глубокий взаимный интерес. Помощник госсекретаря Лу и министр иностранных дел Норов совместно приняли решение возобновить Диалог о стратегическом партнерстве между США и Узбекистаном в 2023 году."

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