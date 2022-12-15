МИД Узбекистана и Сербии провели экономические консультации

ТАШКЕНТ, 15 декабря. /УЗИНФОРМ/. 14 декабря в режиме онлайн были проведены экономические консультации между ведомствами иностранных дел Узбекистана и Сербии на уровне заместителей министров иностранных дел.

Переговоры были организованы с целью обсуждения вопросов развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, бизнеса и инвестиций, инноваций и информационно-коммуникационных технологий, создания узбекско-сербского торгового дома.

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