Проведены политконсультации между МИД Узбекистана и Великобритании

ТАШКЕНТ, 16 декабря. /УЗИНФОРМ/. 15 декабря для участия в 4-м раунде политических консультаций между Узбекистаном и Великобританией в гибридном формате прибыла с визитом делегация во главе с заместителем главы внешнеполитического ведомства Великобритании Лео Докерти.

В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, трудовой миграции, науки и образования, культуры и других.

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