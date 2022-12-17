



МИД Узбекистан посетил посол Польши



ТАШКЕНТ, 17 декабря. /УЗИНФОРМ/. 16 декабря заместитель главы внешнеполитического ведомства Узбекистана Гайрат Фозилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша Радославом Груком. Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, трудовой миграции, а также хода реализации ранее достигнутых договоренностей. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи