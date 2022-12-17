МИД Узбекистан посетил посол Польши

МИД Узбекистан посетил посол Польши17.12.2022 10:19
ТАШКЕНТ, 17 декабря. /УЗИНФОРМ/. 16 декабря заместитель главы внешнеполитического ведомства Узбекистана Гайрат Фозилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша Радославом Груком.
Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, трудовой миграции, а также хода реализации ранее достигнутых договоренностей.
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