В МИД Узбекистана провели переговоры с послом Румынии

В МИД Узбекистана провели переговоры с послом Румынии18.12.2022 11:30
ТАШКЕНТ, 18 декабря. /УЗИНФОРМ/. 16 декабря ведомство иностранных дел Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии Кристиан Чобану. Его принял заместитель министра Гайрат Фозилов.
В ходе состоявшейся беседы стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической и других областях, углубления взаимодействия по линии бизнеса и парламента.
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