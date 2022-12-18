



В МИД Узбекистана провели переговоры с послом Румынии



ТАШКЕНТ, 18 декабря. /УЗИНФОРМ/. 16 декабря ведомство иностранных дел Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии Кристиан Чобану. Его принял заместитель министра Гайрат Фозилов. В ходе состоявшейся беседы стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической и других областях, углубления взаимодействия по линии бизнеса и парламента. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи