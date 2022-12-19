Узбекистан посетила делегация Таджикистана

СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 декабря. /УЗИНФОРМ/. 19 декабря завершился недельный визит в Узбекистан правительственной делегации Таджикистана, который был предпринят с целью участия в прошедшем в Гулистане очередном заседании совместной узбекско-таджикской демаркационной комиссии.

В ходе встречи были обсуждены выдвинутые обеими сторонами инициативы по проведению проектной демаркационной линии узбекско-таджикской Государственной границы, подведены итоги проделанной работы в текущем году и согласован план-график встреч на 2023 год.

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