



Погода в Узбекистане на 21 декабря



ТАШКЕНТ, 20 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 21 декабря, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, во второй половине дня небольшие осадки (дождь, снег), туман. На дорогах гололедица. Ветер западный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью 0-2о тепла, днем 5-7о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, ночью и утром небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. По Каракалпакстану температура ночью 6-11° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. По Хорезмской области температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег). На дорогах местами гололедица. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5 тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег). На дорогах местами гололедица. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 3-8° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег). На дорогах местами гололедица. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 3-8° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег). На дорогах местами гололедица. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег). На дорогах местами гололедица. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег, туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 3о мороза-2о тепла.

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