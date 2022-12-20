Погода в Узбекистане на 21 декабря

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021
Архив голосований
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|36.7% (82)
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|Положительно
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|15.6% (35)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|25.4% (57)
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|Нейтрально
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|5.4% (12)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|9.8% (22)
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|Отрицательно
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|7.1% (16)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 224
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 21 декабря20.12.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 20 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 21 декабря, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, во второй половине дня небольшие осадки (дождь, снег), туман. На дорогах гололедица. Ветер западный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью 0-2о тепла, днем 5-7о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, ночью и утром небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. По Каракалпакстану температура ночью 6-11° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. По Хорезмской области температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег). На дорогах местами гололедица. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5 тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег). На дорогах местами гололедица. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 3-8° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег). На дорогах местами гололедица. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 3-8° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег). На дорогах местами гололедица. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег). На дорогах местами гололедица. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, местами снег, туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 3о мороза-2о тепла.
УЗИНФОРМ