Глава государства выступил в парламенте

ТАШКЕНТ, 21 декабря. /УЗИНФОРМ/. 20 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил в национальном парламенте с посланием к депутатам и гражданам страны в целом.

В речи говорилось:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые депутаты и сенаторы!

Уважаемые гости!

Узбекистан уверенно вступает в новый этап своего развития. Огромные изменения происходят во всех сферах нашей жизни.

В этом году численность населения страны превысила 36 миллионов, ежегодно пополняясь новым почти 900-тысячным поколением, что нас, конечно, радует.

Мы стараемся создавать все необходимые условия для того, чтобы каждый человек в нашей большой и дружной семье – Узбекистане жил в мире и благополучии.

Надо сказать, что завершающийся 2022 год был очень сложным, нам пришлось пережить немало испытаний. Обретенный нами за этот период опыт наглядно подтверждает одну истину: лишь упорным и самоотверженным трудом можно добиться прогресса.

Хочу отметить успехи, достигнутые героическим трудом нашего народа, несмотря на пандемию, глубокий экономический, политический кризис и противоречия в мире.

В результате широкомасштабных и эффективных реформ валовой внутренний продукт страны впервые превысил 80 миллиардов долларов.

Только в этом году в нашу экономику было привлечено 8 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, а экспорт достиг 19 миллиардов долларов.

Таких высоких показателей у нас еще не было.

Впервые в нашей истории в этом году мы подняли размеры пенсий и социальных пособий до уровня не ниже минимальных потребительских расходов. Так, если в 2017 году социальную помощь получали 500 тысяч малообеспеченных семей, то сегодня уже более 2 миллионов. Объем выделяемых средств увеличился в 7 раз и достиг 11 триллионов сумов в год.

Мы последовательно продолжим политику, направленную на увеличение размеров заработной платы, пенсий, пособий, доходов на душу населения.

Сказать это легко. Но за каждой цифрой стоит неустанный труд людей. Поэтому для нас самый главный вопрос, находящийся в центре внимания, – обеспечение интересов человека, уважение его чести и достоинства.

С этой целью за последние шесть лет мы построили в стране около 300 тысяч квартир и индивидуальных жилых домов, что в 10 раз больше, чем в предыдущие годы.

В школах за этот период дополнительно создано 500 тысяч ученических мест, в результате их общее количество составило 5 миллионов 300 тысяч. В настоящее время ускоренными темпами продолжается работа по созданию еще 1 миллиона 200 тысяч ученических мест.

Чтобы на деле обеспечить охрану здоровья населения, мы доводим все виды медицинских услуг до самых отдаленных районов и махалей.

Создаем необходимые условия для того, чтобы наши люди обретали профессии, имели еще больше возможностей для открытия своего бизнеса, становились собственниками и получали доходы.

Нас, безусловно, радует, что в нынешнем году призовые места заняли 381 спортсмен из Узбекистана на соревнованиях мирового и азиатского уровня, а также 43 одаренных представителя нашей молодежи на престижных предметных олимпиадах и конкурсах.

Еще больше сил и энергии нам придают благословения наших почтенных отцов и матерей.

Сегодня Узбекистан становится одним из центров мировой политики, и это получает широкое признание международного сообщества.

В нашей стране прошли саммиты Шанхайской организации сотрудничества и Организации тюркских государств, а также десятки международных конференций высокого уровня, где мы выдвинули важные инициативы. Все это также свидетельствует о растущем международном авторитете Узбекистана.

Выражаю благодарность каждому соотечественнику, который своим самоотверженным трудом вносит достойный вклад в достижение страной столь больших успехов.

Желаю новых побед целеустремленной молодежи, высоко поднимающей флаг Родины на мировых аренах науки, культуры и спорта. Она – наша слава и гордость.

Мои самые добрые пожелания – защитникам Родины, надежно обеспечивающим неприкосновенность наших границ и мирную жизнь.

Выражаю глубокое почтение дорогим ветеранам, уважаемым женщинам, предпринимателям и фермерам.

Искренне признателен участвующим в сегодняшнем заседании зарубежным партнерам нашей страны и представителям дипломатического корпуса, которые поддерживают проводимые нами реформы.

Безусловно, наши достижения за прошедший период – лишь первые результаты на пути построения Нового Узбекистана. Вместе с нашим народом-созидателем мы продолжим эту благородную работу и обязательно достигнем своих великих целей.

Уважаемые соотечественники, дорогие гости!

Все мы являемся свидетелями того, что человечество сегодня переживает очень сложное время. Резкие изменения климата на планете, проблемы истощения водных и других природных ресурсов становятся серьезным вызовом. Дефицит доверия в международных отношениях, нарастание противоречий и конфликтов представляют угрозу стабильности и развитию.

К сожалению, эти проблемы не обходят стороной и нас.

События, произошедшие этим летом в Каракалпакстане, отозвались болью в сердцах всех наших соотечественников. Благодаря мудрости нашего многонационального народа ситуация быстро нормализовалась.

Наша стратегия «Достижения Каракалпакстана – это достижения всего Узбекистана, заботы и нужды Каракалпакстана – заботы всего Узбекистана» и впредь останется для нас программой практических действий.

Наша важнейшая цель – совместно построить в Новом Узбекистане всесторонне развитый, обустроенный и благополучный Новый Каракалпакстан.

Никакая сила не сможет разделить нас – народы, которые на протяжении веков жили вместе, как родные братья. У нас общее прошлое, настоящее и будущее.

Мы способны обеспечить безопасность и территориальную целостность любимой Родины. Сохраняя мирную и спокойную жизнь в стране, укрепляя ее независимость, мы ускоренными темпами продолжим наш путь устойчивого развития.

Дорогие друзья!

Мир сегодня как никогда стремительно меняется. По мере роста благосостояния населения возрастают и его потребности.

Для того чтобы вывести развитие страны на новый этап, нужно изменить и систему управления, и законодательство, и наше общество. Если мы этого не сделаем, если будем и дальше не замечать очевидные проблемы, то отстанем от жизни и прогресса.

Поэтому принцип «Прежде всего – человек, а затем – общество и государство» должен глубоко утвердиться в Конституции и законах, в нашей повседневной жизни. Нам необходимо и дальше укреплять основы национальной государственности, способной эффективно преодолевать сегодняшние серьезные испытания и трудно прогнозируемые вызовы и угрозы.

С учетом этого продолжается работа по совершенствованию Основного закона. Наш народ ждет больших изменений от конституционной реформы. Ярким подтверждением тому является более 220 тысяч поступивших на сегодня предложений.

Широкое обсуждение и дебаты продолжаются. Все мы видим, что наши депутаты и политические партии проявляют ответственность и активность в данном процессе, внимательно относятся к каждому предложению. Благодарю их за это.

Мы будем принимать решения, опираясь на принцип «Общество – инициатор реформ» и советуясь по всем вопросам с нашим народом.

Нам необходимо разработать современную Конституцию, проникнутую целью обеспечения интересов человека, уважения его чести и достоинства как высшей ценности, такой Основной закон, который будет полностью соответствовать задачам построения Нового Узбекистана, послужит будущим поколениям.

Все предложения и пожелания, высказанные нашими гражданами, обязательно будут учтены, и проект Конституции – вынесен на всенародный референдум.

Самое важное, каждый наш соотечественник должен почувствовать свою сопричастность проводимой конституционной реформе, чтобы в результате мог гордо заявить: «Это – моя Конституция».

Дорогие соотечественники!

Для того чтобы наметить конкретные планы на следующий год, мы глубоко изучили мнения наших граждан по каждому направлению и рассмотрели около 20 тысяч предложений.

В них подняты жизненно важные вопросы, касающиеся образования, здравоохранения, экономики, а также содержатся предложения по их системным решениям.

Люди ждут от нас строительства новых школ, детских садов и больниц, повышения качества образования и медицины, решения на местах проблем, связанных с питьевой водой и электроэнергией, дорогами и транспортом, увеличения количества рабочих мест, создания новых возможностей для предпринимательства, обеспечения справедливости, искоренения волокиты, бюрократии и коррупции.

Поднятые вопросы ясны и актуальны. Как бы ни было трудно, мы обязаны их решить. Ведь за нас никто не решит наши проблемы. Основной задачей должно стать создание всех условий для того, чтобы как можно эффективнее задействовать инициативу, энергию и потенциал наших людей.

Чем больше возможностей мы создадим для народа, тем большей будет отдача всему нашему обществу.

Поэтому предлагаю назвать наступающий новый, 2023 год в нашей стране Годом заботы о человеке и качественного образования.

Почему мы дали новому году именно такое название?

Как вы знаете, приоритетной задачей проводимой в Узбекистане государственной политики мы определили заботу о человеке и обеспечение его интересов. Безусловно, эта политика не ограничивается одним годом и будет последовательно продолжаться.

Действительно, самое дорогое наше богатство – это человек, наш народ-созидатель, уважаемые ветераны, молодое поколение страны.

И мы всегда будем делать все для того, чтобы жизнь каждого человека в нашей стране была мирной и счастливой, он был здоровым, получал хорошее образование, обеспечивал благополучие своей семьи.

Повышение качества образования – единственно правильный путь развития Нового Узбекистана.

Как сказал великий поэт и мыслитель Юсуф Хас Хаджиб:

“Где есть разум, там есть и величие,

Обретая знания, обретешь и славу”.

Для достижения этих целей необходимо продолжить начатые нами реформы в данной сфере, больше встречаться с учителями и наставниками, вместе решать имеющиеся проблемы, способствовать реализации их идей по улучшению качества учебно-воспитательного процесса.

Мы включим в Государственную программу следующего года все поднятые нашим народом вопросы, указав конкретные пути их решения. Прошу депутатов и сенаторов, представителей махаллей, интеллигенцию, молодежь и предпринимателей, широкую общественность проявить активность в этом процессе, выдвигая новые инициативы.

Уважаемые депутаты и сенаторы!

Теперь хотел бы остановиться на приоритетах 2023 года.

Первое направление. Предлагаю перейти к компактной и эффективной системе государственного управления.

Почему я акцентирую внимание именно на этом вопросе?

В течение последних шести лет нам пришлось создавать новые министерства и ведомства для «поднятия» отраслей, которые ранее оставались вне поля нашего зрения, фактически на грани исчезновения. Мы были вынуждены это сделать, иначе не достигли бы нынешних успехов.

Нам удалось добиться весомых результатов в сферах дошкольного образования, жилищно-коммунального хозяйства, махалли, инвестиций, государственных услуг, государственно-частного партнерства. Необратимый характер приобрело развитие частного сектора и предпринимательства. Растет активность населения, стремление к освоению современных технологий и профессий. С каждым днем в экономике страны возникают все новые и новые направления и отрасли.

Чтобы еще больше расширить возможности и открыть новые перспективы для частных инициатив, настало время перейти от так называемого «ручного» управления к системному, нацеленному на конкретный результат. Надо открыто признать, что в настоящее время в государственном аппарате много дублирования, штат раздут, высока централизованность. В результате сегодня на поиск решений сложных проблем расходуется слишком много времени, сил и ресурсов.

Министры не имеют, если можно так выразиться, своего слова при принятии правительственных решений. То есть их участие и ответственность за подготовку и реализацию этих решений недостаточны. Отныне они не вправе работать по-старому.

Если у министра нет четких стратегических подходов в своей сфере, его деятельность не облегчает проблемы людей, скажите, какая польза от такого руководителя?

Поэтому я подписал указ о новой административной реформе. Мы давно к ней готовились.

На первом этапе будут реформированы министерства, также кардинально изменится стиль работы правительства.

Прежде всего количество министерств и ведомств будет сокращено с нынешних 61 до 28. Теперь каждое министерство будет отвечать за реализацию государственной политики в соответствующей сфере, осуществлять руководство комитетами, агентствами и инспекциями в своей отрасли.

В ходе реформы многие министры будут заменены. На своих постах останутся лишь глубоко знающие свою сферу, самоотверженные, добившиеся поддержки народа. Думаю, такой подход справедлив.

Будет поэтапно сокращена на 30-35 процентов численность государственных служащих, а сэкономленные средства направлены на решение социальных вопросов.

Будет повышен политический статус каждого министра, а также его подотчетность перед Президентом, парламентом и общественностью, усилится ответственность. Министрам будет предоставлено достаточно полномочий и средств для решения проблем населения.

Главными критериями в деятельности министерств станут открытость, законность, эффективность и качество.

Мы много говорим о коррупции, но почему министры не должны отвечать за допущенные факты коррупции в своей системе? Теперь спрос с них будет другим. Каждый министр в первую очередь будет нести ответственность за эффективное и целевое использование выделяемых средств.

Представитель государственной власти должен снискать доверие и уважение людей честным трудом, заботой о народе, скромностью, искренностью и самоотверженностью.

Отныне повышается политическая ответственность министров, принятие постановлений правительства, важных решений по социально-экономическим вопросам, касающимся жизни страны, будет осуществляться коллегиально, при непосредственном участии министров.

Для решения проблем в каждом регионе будет введена практика ежемесячного проведения Правительственного дня с выездом на места.

В начале каждого года министр будет представлять общественности план развития своей сферы, а в конце года отчитываться о его выполнении. Теперь каждый министр, не справляющийся со своей работой, уйдет в отставку.

В этой связи хотел бы поделиться с членами парламента еще одной мыслью.

За последние годы мы передали Олий Мажлису многие полномочия и планируем еще расширить их. Депутаты участвуют в назначении нового министра, знакомятся и одобряют программу кандидата. Однако затем, к сожалению, они ограничиваются лишь критикой его деятельности.

Как известно, в обеих палатах есть профильные комитеты и комиссии. На самом деле, они должны указать министру, в каком направлении или регионе тормозится процесс, над какими недостатками нужно поработать непосредственно на месте и найти решение вместе с населением.

Поэтому считаю, что будет правильным определить коллективную ответственность профильного комитета, комиссии и депутатов парламента за эффективную организацию деятельности министра.

Конечно, критика тоже необходима. Но надо продуктивнее использовать большие полномочия и возможности, которые сегодня даны депутатам.

Я тоже много лет работал депутатом, но тогда мы редко видели отчитывающегося перед парламентом министра, а в настоящее время ситуация совершенно иная. Поэтому самое важное – все мы, ощущая сопричастность к судьбе страны, должны сообща работать на благо народа.

Улучшение методов и повышение эффективности деятельности парламента также должно найти отражение в нашей Конституции.

На втором этапе административной реформы начиная со следующего года будет преобразована и система управления в регионах.

Все новые инициативы в рамках административных реформ обязательно должны быть закреплены в нашей Конституции, и думаю, вы поддержите меня в этом.

В текущем году мы приняли новый Закон «О государственной гражданской службе». Отныне прием на государственные должности будет осуществляться исключительно на конкурсной основе. Работа всех руководителей будет оцениваться по наиболее важным показателям эффективности.

Ежегодно будем обучать по 500 специалистов в лучших зарубежных вузах и центрах.

В ближайшие два года в каждом районном и городском хокимияте будут назначены кадры, знающие свое дело, опытные, занимавшие высокие должности в республиканских ведомствах.

Начиная с нового года каждый хоким должен будет привлечь в свой район 40-50 миллионов долларов частных инвестиций.

Министры не будут ограничиваться лишь расходованием государственных средств, а также станут сами привлекать частные инвестиции, проявляя инициативность. Например, внедрение механизма государственно-частного партнерства позволит привлечь до 1 миллиарда долларов в год в сферы сельского, водного, лесного хозяйства, транспорта.

Хочу выдвинуть еще одну важную инициативу в рамках административной реформы.

В настоящее время в Центральной Азии насчитывается 7 городов с населением более миллиона человек. В нашем регионе наряду со столицами «точками роста» становятся и другие крупные города. Среди них Самарканд и Наманган, где численность населения приближается к 1 миллиону и проводится огромная созидательная работа.

В последние годы Самарканд все больше превращается в мегаполис, международный центр туризма и бизнеса. Наманган также стал региональным центром промышленности, предпринимательства, образования и культуры. Поэтому предлагаю выделить города Самарканд и Наманган отдельными административно-территориальными единицами, наделив их статусом городов республиканского подчинения. Это станет новым практическим шагом в реализации начатой нами политики по увеличению в стране количества центров притяжения, наряду с нашей прекрасной столицей Ташкентом. Усилится рост доходов населения и количество рабочих мест. Это позволит больше внимания уделять развитию районов в обоих регионах, что, конечно, справедливо.

Теперь от хокимов данных областей требуется заботиться об улучшении условий не только в крупных городах, но и районах.

Разработка и утверждение программ по развитию этих двух городов возлагается на Кабинет Министров, а контроль за их исполнением поручается Премьер-министру.

Второе направление. Мы поставили перед собой цель построить Новый Узбекистан на основе принципа «социального государства». И должны закрепить это в Конституции.

Социальное государство означает прежде всего создание людям равных возможностей для реализации их потенциала и необходимых условий для их достойной жизни и сокращения бедности.

Поэтому мы в первую очередь уделим внимание поддержке образования – самой важной инвестиции в Новом Узбекистане.

«Ключ к процветанию – в образовании, воспитании, знаниях. Ибо все благие цели достигаются благодаря знаниям и воспитанию». Эти слова наших предков-просветителей джадидов должны стать практическим руководством для депутатов и сенаторов, политических партий, местных Кенгашей, всего государственного аппарата и общественности. Поэтому одна из наших основных задач в 2023 году – повышение качества школьного образования и авторитета учителей в обществе, улучшение условий их труда и жизни.

Считаю, что настало время закрепить в Конституции статус учителя, гарантии защиты его чести и достоинства.

Со следующего года обучение в начальных классах будет вестись по учебникам, созданным на основе новой методики. В настоящее время они прошли международную экспертизу и апробируются. Но как быть со старшими классами? Следует признать, что качество образования и воспитания, знаний и навыков учителей и преподавателей не отвечает требуемому уровню.

Уже в школьные годы наши дети должны основательно овладеть родным и иностранными языками, уметь работать на компьютере. Нужно повысить интерес детей к профессиям, культуре и искусству.

У учащихся должны формироваться свободное и креативное мышление, навыки работы в коллективе и общения.

Именно такая атмосфера необходима в школе.

В этом плане в Президентских школах внедрена образовательная программа «A-Level», одобренная в 130 странах мира, которая уже дает результаты. При этом каждый учащийся углубленно изучает конкретные направления в зависимости от своих способностей, расширяются его возможности поступления в лучшие в мире вузы.

В связи с этим с 2023 года мы начнем кардинальное реформирование школьного образования на основе международных образовательных программ. Для системной организации работы, подготовки новых учебников, внедрения передовых образовательных стандартов и методик будет создан отдельный научный институт и лаборатории. Еще больше внимания мы будем уделять нашему родному языку, являющемуся символом национального самосознания и основой нашей духовности.

Проводимая сегодня политика открытости страны, рост притока иностранных инвестиций, количества новых предприятий усиливают стремление молодежи к овладению современными знаниями и иностранными языками. Это диктует необходимость привлекать в школы высококвалифицированных иностранных преподавателей.

Пользуясь возможностью, хочу обратиться ко всем учительским коллективам школ нашей страны: представьте, каким станет наше общество, если дети еще в школе основательно изучат иностранные языки, обретут профессию и компьютерные навыки.

В Новом Узбекистане именно в этом должна ярко проявиться ответственность коллектива школы. И я уверен, что вы, дорогие учителя и наставники, с честью выполните эту важную задачу.

В следующем году будет построено 70 новых школ, 460 школ –расширено. Начнется строительство 100 школ за счет средств частных инвесторов, в ближайшие пять лет количество таких школ увеличится до 1 тысячи.

С этого года в Каракалпакстане и Хорезме для 285 тысяч учеников начальных классов налажено бесплатное питание. В этом вопросе мы накопили достаточный опыт. А со следующего учебного года такую практику внедрим также в других областях и Ташкенте. На это будет выделено 2,3 триллиона сумов. За организацию всех процессов на основе прозрачной системы, обеспечение детей здоровым и качественным питанием будет непосредственно отвечать министр народного образования.

Следующим важным направлением в сфере образования является создание необходимых условий для получения молодежью современных профессий.

В настоящее время 50 процентов выпускников школ выходят на рынок труда, не имея какой-либо специальности, и это должно заставить нас задуматься. Необходимо эффективно использовать возможности более 700 профессиональных школ, колледжей и техникумов.

В этих целях начиная с 2023 года будет реализована новая программа. В одном из техникумов каждого региона будут внедрены европейские образовательные стандарты. В ближайшие пять лет такая система охватит все колледжи и техникумы.

Наряду с этим мы расширим поддержку талантливой молодежи. Совместно с авторитетными международными организациями в области химической промышленности, электротехники, транспорта и энергетики будут образованы специальные инженерные школы. Так мы создадим систему подготовки инженеров новой формации.

Сегодня детские сады посещают около 2 миллионов мальчиков и девочек, этого мы достигли в результате увеличения за последние шесть лет охвата детей дошкольным образованием с 27 до 70 процентов. Стоит отметить, что наши реформы получили высокую оценку на недавно состоявшейся в Ташкенте Всемирной конференции ЮНЕСКО по воспитанию и образованию детей младшего возраста.

Для достижения в ближайшие пять лет 80-процентного охвата необходимо создать в детских садах еще 600 тысяч новых мест. Это очень высокий показатель. Поэтому будет принята пятилетняя программа увеличения количества детских садов и кардинального улучшения качества воспитания и образования. В целях расширения охвата детскими садами будут созданы дополнительные условия для частного сектора.

За последние годы количество вузов в стране увеличилось в 2,5 раза – до 198, охват высшим образованием вырос с 9 до 38 процентов.

Мы ставим перед собой цель еще больше повысить данный показатель. Но каким будет качество образования? Этот вопрос должен волновать всех нас. Прежде всего каждый вуз сам должен стремиться к этому. Тогда будет и результат.

Академическую и финансовую независимость уже получил 41 вуз, в них открыты офисы трансформации. Ректоры, профессора и преподаватели также должны активно участвовать в этих процессах, внедрять новые, передовые методики.

В будущем году ресурсы, выделяемые на льготные образовательные кредиты для студентов вузов, увеличатся вдвое и составят в целом 1,7 триллиона сумов.

В нынешнем году на развитие науки и инноваций было направлено 1,5 триллиона сумов. Это почти в 6 раз больше, чем в 2017 году. В то же время в 4,5 раза увеличилась заработная плата ученых. Благодаря всему этому было организовано 18 новых научных направлений, таких как нано- и биотехнологии, цифровая геология.

В следующем году на науку и инновации будет выделено 1,8 триллиона сумов. Теперь мы ждем от ученых конкретных результатов по таким актуальным для нас направлениям, как экономия водных и энергетических ресурсов, плодородие почв, геология, промышленность, строительство.

Уважаемые соотечественники!

Мы еще больше повысим доступность для населения квалифицированных и качественных медицинских услуг.

Прежде всего законодательно будет определен гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.

Ускорим переход на государственное медицинское страхование, чтобы выделяемые средства могли дойти до каждого пациента. Такая система будет запущена в Ташкенте в следующем году, затем поэтапно внедрена и в других регионах.

Говоря об этом, хочу затронуть один серьезный вопрос. Сегодня 7 миллионов наших соотечественников имеют различные хронические заболевания.

Мы уже шесть лет говорим о здоровом образе жизни. Однако Министерство здравохранения до сих пор не может наладить системную работу в этом направлении. Рекомендации о здоровом питании не доводятся до населения, не налажено массовое привлечение людей разных возрастов к физической культуре. А ведь основа медицины – это обеспечение здорового образа жизни человека.

В связи с этим мы организуем новое общенациональное движение «Правильное питание и здоровый образ жизни» и начнем с махалли. В нем должен найти свое место каждый соотечественник, независимо от возраста.

Будет продолжена работа по приближению к населению первичного звена здравоохранения. В ближайшие два года каждая семейная поликлиника и врачебный пункт получат необходимое оборудование и инвентарь, будут полностью обновлены экспресс-лаборатории.

В следующем году будет создано еще 140 семейных врачебных пунктов и поликлиник, а в 520 труднодоступных и отдаленных махаллях – компактные медицинские пункты.

Наряду с этим приступим к реализации трехлетней масштабной программы по охране здоровья матери и ребенка. Все родильные комплексы будут полностью отремонтированы и оснащены, количество коек увеличится на 35 процентов.

Около 15 тысяч онкологических больных в стране нуждаются в лучевой терапии. Поэтому в следующем году мы запустим проекты по созданию радиологических центров также в Самарканде, Фергане и Хорезме на основе государственно-частного партнерства.

Уважаемые участники совместного заседания!

Как известно, махалля – это зеркало и основа всех наших реформ. Все происходящие в обществе процессы отражаются в жизни махалли и здесь же находят практическое воплощение.

Махалля – это основа мира и спокойствия, согласия и взаимопонимания, просвещения и воспитания.

Поэтому отныне государственные инвестиционные программы будут формироваться в разрезе махаллей.

В 2023 году на реализацию инициированных населением проектов в таких сферах, как обеспечение питьевой водой и электроэнергией, дорожная инфраструктура, школы, будет выделено почти в 3 раза больше средств, или 8 триллионов сумов.

В каждой махалле должны быть своя библиотека, спортивные площадки. Для того чтобы махалля могла самостоятельно решать свои проблемы, будет внедрена система «Махаллинский бюджет». С этой целью с 1 января нового года часть поступлений от налога на имущество и земельного налога будет оставаться в самой махалле.

Считаю необходимым включить в нашу Конституцию новые статьи об обеспечении достойной жизни и жилья для каждого гражданина.

Объемы строительства нового жилья увеличатся в 1,5 раза и достигнут 90 тысяч квартир и индивидуальных жилых домов. При этом будет продолжена начатая два года назад программа ипотечного кредитования на льготной основе.

Наряду с этим в следующем году в Ташкентской области будет запущена новая ипотечная программа «Мой первый дом». В соответствии с ней жилье будет строиться в первую очередь для нуждающихся в нем и молодых семей на максимально выгодных условиях.

Кроме того, совершенно изменится ситуация в сфере общественного транспорта. Для города Ташкента будет дополнительно приобретена 1 тысяча современных автобусов, запущено 7 надземных станций метро, таким образом свыше 500 тысячам жителей и гостей столицы будут созданы дополнительные удобства в ежедневных поездках.

С целью улучшения качества перевозки пассажиров и в регионах будет налажено движение еще 1 тысячи автобусов. Благодаря этому будут созданы дополнительные удобства для 1 миллиона жителей 300 махаллей, где сегодня имеются проблемы с общественным транспортом.

Третье направление. Надежную защиту прав и свобод человека необходимо определить как конституционное обязательство государства.

За последние годы мы проделали большую работу по утверждению справедливости в судебно-правовой системе. В то же время в части обеспечения правосудия есть вопросы, ждущие своего решения. К сожалению, все еще наблюдаются низкое качество следствия, волокита в судах, случаи неисполнения судебных решений.

Этим должны быть обеспокоены прежде всего председатель Верховного суда и Генеральный прокурор.

Почему до сих пор не запущена система электронного подбора адвокатов, предоставляемых за счет государства? Кто противится этому?

Мы должны взять данный вопрос под особый контроль и до конца года обеспечить полноценную работу системы.

В короткие сроки мы создадим такую систему, которая научит органы правопорядка работать по-новому, повысит качество отправления правосудия. По данному вопросу будет подписан отдельный указ.

Прежде всего на местах будут устранены ситуации, когда люди вынуждены обращаться то в одну, то в другую судебную инстанцию. Для этого повысятся полномочия областных судов и их ответственность за вынесение справедливых приговоров и постановлений.

Санкции на обыск, прослушивание телефонных переговоров и арест имущества будут переданы от прокуратуры судам. Отныне следователь не сможет налагать арест на имущество под предлогом отнесения его к доказательствам преступления. Ведь мы не случайно усиливаем неприкосновенность частной собственности.

Впредь любые действия по ограничению прав собственности будут осуществляться только через суд.

Мы также примем системные меры по повышению качества следствия. Оно должно работать не на обвинение человека, а на выяснение истины через раскрытие преступления.

Будет сформирован отдельный корпус прокуроров для участия в рассмотрении дел в суде. Они пройдут специальное обучение, законодательно будет закреплено требование об их беспристрастности и независимости в процессе судебного разбирательства.

Также предстоит пересмотреть права защитников при отправлении правосудия, им будут предоставлены недостающие полномочия.

Почему адвокату не выдается копия постановления о возбуждении и прекращении уголовного дела? О каком равенстве можно говорить в таком случае?

Теперь суды станут принимать уголовное дело не только с обвинительным актом, но и с мнением защиты.

Будет внедрена система, при которой каждый случай отказа обвиняемого от адвоката подлежит тщательному изучению прокурором и судом.

В последнее время поднимаются острые вопросы о нарушениях прав человека в некоторых местах временного содержания. В нашей стране подобные случаи вообще не должны допускаться. Тот, кто не следует этому правилу, должен в полной мере ощутить на себе верховенство закона и неотвратимость наказания.

В связи с этим будет внедрена онлайн-система регистрации всех доставленных в такие места, установлено оборудование для распознавания лиц.

Никто не вправе забывать: требования закона и права человека для нас – высшая ценность.

Генеральный прокурор и министр внутренних дел обязаны довести эту истину до каждого сотрудника и установить действенный контроль.

Опираясь на передовой зарубежный опыт, мы поднимем деятельность административных судов на новый уровень. В административных судебных органах будет внедрен принцип рассмотрения дел в экстерриториальном порядке по обращениям о несогласии с решениями хокима.

И министры, и хокимы должны четко понять одну истину: в Узбекистане защитником собственности и инвестиций является не какой-либо хоким или министр, а только Конституция, закон и суд.

В этом направлении уже начата практическая работа по организации в Узбекистане Международного коммерческого суда.

Все вышеназванные нововведения должны быть закреплены непосредственно в Конституции.

Отдельно хотел бы остановиться на актуальной для нас проблеме коррупции.

За последние два года около 5 тысяч должностных лиц были привлечены к ответственности за коррупционные преступления. Однако надо открыто признать, что это – борьба с последствиями, а не причинами.

Не пора ли депутатам, сенаторам, местным Кенгашам забить тревогу, провести анализ в конкретных сферах, проявить активность в искоренении коррупции?

Посудите сами, насколько изменится ситуация, если каждый депутат будет ежемесячно инспектировать строительство за счет бюджета объектов и дорог в своем округе, требовать качества работы от заказчика и подрядчика. Для этого у вас достаточно и полномочий, и сил.

В целях борьбы с коррупцией были приняты специальные законы, создана правовая база. Теперь нужно усилить практическую работу. Будут устранены все лазейки, допускающие искусственную монополию, закрытые схемы, коррупцию в целом.

Четвертое направление. В настоящее время проблемы экологии, особенно водных ресурсов, приобретают глобальный характер. Мы обязаны думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущих поколениях. Поэтому в Конституции необходимо усилить требования к охране природных ресурсов, в том числе водоемов и недр.

Как известно, последние 3 года в стране наблюдается маловодье. Его влияние особенно ощущалось в регионах, расположенных вниз по течению Амударьи.

Исходя из этого считаем необходимым начать практический диалог о строительстве нового канала в бассейне Амударьи с временным правительством соседнего Афганистана и международным сообществом на основе международных норм и учета интересов всех стран региона. Уверен, что такой подход будет поддержан и нашими соседями.

За последние 15 лет общее количество осадков сократилось на 25 процентов. Больше становится аномально жарких дней летом, это свидетельствует о том, что впереди нас ждут еще большие испытания. В настоящее время наблюдаются значительные потери при орошении посевных площадей. Поэтому система управления водными ресурсами требует кардинального реформирования.

В первую очередь будет внедрена прозрачная система учета воды, а в ближайшие три года – цифровизировано около 13 тысяч объектов водного хозяйства. Вместе с тем на основе государственно-частного партнерства будет модернизировано и переведено на альтернативные источники энергии 16 крупных насосных станций.

Для этого часть поступлений от налога на пользование водными ресурсами будет дополнительно направляться на развитие ирригации в районах, бетонирование арыков и каналов.

В настоящее время в Узбекистане, как и во всем мире, также возникают серьезные экологические проблемы. В их числе в большинстве регионов – деградация почвы, сокращение плодородных земель, опустынивание, дефицит воды, засуха, а также вопросы обеспечения населения чистой питьевой водой.

Бережное отношение к природе, сохранение чистоты воды, воздуха и окружающей среды должны стать реальной заботой жителей каждой махалли. Для изменения ситуации в положительную сторону нам нужно активизировать свои усилия в сфере экологии и охраны окружающей среды, в частности, работу в рамках общенационального проекта «Яшил макон».

Уважаемые народные избранники!

Мы решительно продолжим реформы в сельском хозяйстве.

Развернута большая работа в сфере земельных отношений, 100 тысяч гектаров посевных площадей было передано 400 тысячам дехкан для развития земледелия. Самое главное, благодаря этому дополнительно выращено 1,5 миллиона тонн продовольственной продукции, более 1 миллиона 200 тысяч сельчан обрели работу и доход.

Если бы мы не провели эту реформу, разве было бы такое изобилие на наших рынках и в магазинах, как сейчас, достиг бы наш экспорт нынешнего уровня, увеличились бы подушевые доходы населения?

Поэтому в 2023 году мы выделим населению еще 100 тысяч гектаров орошаемых посевных площадей. За счет этого будет создано около 350 тысяч новых дехканских хозяйств.

Если мы сможем превратить 750 тысяч новых дехканских хозяйств в субъекты предпринимательства, в настоящих собственников земли, то будут решены многие социальные проблемы на селе, в первую очередь безработица и бедность. Я в этом убежден.

Хокимы областей и районов несут ответственность за эффективную организацию данной работы и должны регулярно отчитываться перед населением. Мы будем активно поддерживать кооперацию, развивать инфраструктуру малой и средней мощности для хранения, сортировки и переработки сельхозпродукции.

Всего в 2023 году на проекты по созданию в аграрном секторе цепочки высокой добавленной стоимости будет выделен 1 миллиард долларов.

Пятое направление. Особое место в Конституции должны занять внедрение механизмов свободного рынка, обеспечение здоровой конкуренции и неприкосновенности частной собственности, поддержка предпринимательства.

Вы все знаете о происходящих в мире тревожных процессах. Сложилась непростая геополитическая ситуация, обостряется дефицит энергоресурсов, растет потребность в продовольствии, дорожают финансовые ресурсы.

В таких условиях, как бы ни было трудно, мы решительно продолжим экономические реформы, будем наращивать поддержку частного сектора, полностью мобилизовав на это внутренние возможности. И в первую очередь ускорим реформы по дальнейшему улучшению бизнес-среды.

Прежде всего будут внедрены новые подходы к снижению экономического неравенства между регионами и сбалансированному развитию всех районов и городов.

Мы провели глубокий анализ. Начиная со следующего года районы и города исходя из существующих условий, потенциала и возможностей будут разделены на 5 категорий. Так, 26 комплексно развитых в плане предпринимательства районов будет отнесено к 1 категории, 46 районов с хорошей инфраструктурой – ко 2 категории, 76 районов с относительно удовлетворительными условиями – к 3 категории, 40 районов, недостаточно привлекательных для бизнеса – к 4 категории, а 20 районов с трудными условиями – к 5 категории.

Курс экономического развития района теперь будет определяться в зависимости от его категории.

Исходя из конкретной категории предпринимателям будут выделяться субсидии, кредиты и компенсации. Налоговые ставки также будут дифференцированными.

Например, для 20 районов с трудными условиями, относящихся к пятой категории, ставки налога с оборота, налога на прибыль и социального налога мы установим в размере 1 процента, предприниматели в этих районах будут платить только 1 процент от суммы, начисленной по земельному и имущественному налогу, а индивидуальные предприниматели будут освобождены от уплаты фиксированных налогов.

Соответственно в районах других категорий тоже будет предоставлен ряд льгот, таких как пониженные процентные ставки по кредитам и компенсация государством затрат на инфраструктуру.

Мы продолжим работу по снижению налогового бремени на бизнес без сокращения расходов бюджета и наших обязательств перед населением и предпринимателями. В частности, за счет снижения с 1 января ставки налога на добавленную стоимость с 15 до 12 процентов в распоряжении предпринимателей будет оставаться не менее 14 триллионов сумов в год. Однако для улучшения бизнес-среды одного уменьшения налогов недостаточно.

В ходе проведенных опросов 70 процентов предпринимателей заявили, что в налоговых и таможенных органах, хокимиятах, ведомствах энергоснабжения, кадастра, пожарной безопасности, санитарного надзора имеет место административное давление. Поэтому в 2023 году деятельность контролирующих, лицензирующих и разрешительных органов будет вновь критически рассмотрена.

Прежде всего на основе передового опыта будет существенно реформировано налоговое и таможенное администрирование. При этом во всех государственных органах будет внедрена система оценки качества оказания услуг предпринимателям. В следующем году мы основательно займемся этим вопросом.

Хочу подчеркнуть: мы ускорим начатые реформы по дальнейшему смягчению мер ответственности в сфере предпринимательства.

Дорогие друзья!

Не секрет, что и наш народ, и предприниматели, и инвесторы ждут от нас конкретных решений в актуальном для страны вопросе энергетики.

Следует признать, что проблемы в отрасли возникли не сегодня.

Правда и то, что долгие годы не направлялись инвестиции в разведку новых газовых месторождений, не модернизировались электрические и газовые сети. В результате отсутствия реального учета крупные потери стали обычной практикой.

Вместе с тем за последние шесть лет население страны увеличилось на 13 процентов, а количество промышленных предприятий удвоилось – с 45 до 100 тысяч. Соответственно потребность в электроэнергии выросла минимум на 35 процентов и продолжает расти из года в год.

Для устойчивого развития экономики нам необходимо инвестировать в энергетику 25-30 миллиардов долларов. Этого можно добиться исключительно за счет привлечения в отрасль частных инвестиций.

За последние три года в сферу было направлено 8 миллиардов долларов прямых инвестиций. В частности, на прошлой неделе завершены тендерные процедуры по строительству еще 3 фотоэлектростанций общей мощностью 500 мегаватт в Бухарской, Наманганской, Хорезмской областях. Правовой основой для этого, уважаемые депутаты и сенаторы, стали принятые вами законы.

С начала года мы запустили 7 электростанций мощностью 1,5 тысячи мегаватт. В следующем году завершим еще 11 крупных проектов мощностью 4,5 тысячи мегаватт. В частности, в Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Самаркандской, Ферганской и Ташкентской областях мы построим солнечные и ветровые электростанции, где дополнительно будет вырабатываться 14 миллиардов киловатт электроэнергии. За счет этого подача электроэнергии в домохозяйства увеличится на 50 процентов.

Нужно открыто сказать, что многие экономисты предлагают перейти на свободные рыночные отношения в энергетическом секторе.

Это правильный путь. Я тоже сторонник такого подхода. Однако мы должны учитывать уровень реальных доходов населения, думать об обеспечении социальной защищенности людей и осуществлять реформы в сфере взвешенно и поэтапно.

Наиболее важным является эффективное использование энергоресурсов. К сожалению, в нашей экономике энергии расходуется в два раза больше, чем в других странах. Поэтому мы примем Национальную программу повышения энергоэффективности. Если депутаты и сенаторы возглавят эту работу, это, несомненно, даст хороший результат.

Нужно научить наших людей беречь электроэнергию дома и на работе, в детском саду, школе и на улице. Необходимо закрепить это на законодательном уровне.

В то же время будет значительно расширено использование малых станций, работающих от возобновляемых источников энергии. К примеру, установка на Алмалыкском, Бекабадском комбинатах и других крупных предприятиях Ташкентской области солнечных электростанций мощностью 1 тысяча мегаватт позволит вырабатывать в год 2,5 миллиарда киловатт-час электроэнергии для их собственных нужд. Это покроет почти 30 процентов потребности в электроэнергии Ташкентской области и высвободит 500 миллионов кубометров газа.

Таким же образом и другим областям следует произвести расчеты и наметить конкретные планы на будущий год.

Хокимы каждого района и города республики также должны реализовать проекты по использованию установок, работающих от возобновляемых источников энергии, в домохозяйствах и на предприятиях общей мощностью 5-10 мегаватт.

Если мы постараемся и приложим усилия, то эта работа обязательно даст свои результаты. В предстоящие три года во всех государственных организациях будут установлены солнечные панели и коллекторы горячей воды. Для этого будут привлечены инвестиции в объеме 2 миллиарда долларов. За счет этого 60 процентов потребления электроэнергии и газа будет переведено на «зеленую энергию».

Для домохозяйств размер субсидий, выделяемых на установку солнечных батарей, будет увеличен в 2 раза.

В целом, если мы не ускорим переход на «зеленую» энергетику и не закрепим в законах соответствующие четкие механизмы, то не сможем удовлетворить потребности наших граждан и предпринимателей.

Для увеличения запасов природного газа примем десятилетнюю программу геологоразведочных работ. Так, за счет внедрения новых технологий впервые приступим к разработке глубоких пластов. В частности, к разведке высокоперспективных глубоких пластов на Устюрте привлечем имеющих большой опыт иностранных инвесторов.

Все лицензии, выданные ранее на добычу газа, будут пересмотрены, в отношении неэффективно работающих предприятий – приняты соответствующие меры.

Шестое направление. Мы и впредь будем улучшать условия для роста частных местных и иностранных инвестиций в экономику.

За последние шесть лет нам удалось увеличить приток инвестиций до уровня, превышающего 30 процентов ВВП.

В следующем году будет привлечено около 30 миллиардов долларов инвестиций, из которых 25 миллиардов долларов – частные инвестиции. В том числе запустим свыше 300 проектов общей стоимостью 8 миллиардов долларов, начнем реализацию еще 40 новых крупных проектов.

Так, будет завершена первая очередь разработки месторождения меди «Ёшлик», введена в эксплуатацию 3-я меднообогатительная фабрика мощностью переработки 60 миллионов тонн руды. За счет этого мощность Алмалыкского комбината по переработке руды увеличится с нынешних 40 миллионов до 100 миллионов тонн.

В Алмалыке также стартуют проекты строительства меднообогатительной фабрики и медеплавильного завода.

На месторождении «Пистали» в Навоийской области завершится строительство комплекса по переработке золотой руды мощностью 4 миллиона тонн.

Наши масштабные программы в области металлургии позволят увеличить производство меди в 3 раза, а золота – до 150 тонн в год в ближайшие пять лет.

Также масштабные проекты будут запущены в химической, автомобильной промышленности, сельскохозяйственном машиностроении.

В то же время для привлечения активных инвестиций необходимо в полной мере и эффективно задействовать возможности приватизации и государственно-частного партнерства.

В следующем году мы начнем большую приватизацию, на продажу будет выставлено около 1 тысячи предприятий.

Наша цель – чтобы среди соотечественников появились сотни тысяч собственников и акционеров. Граждане Узбекистана должны иметь возможность инвестировать свои сбережения и получать высокие доходы.

Поэтому я дал поручение: в следующем году акции 10 крупнейших компаний и коммерческих банков страны будут выставлены на открытые и прозрачные торги, в которых смогут принять участие все наши граждане.

Уверен, это будет настоящее народное IPO.

Думаю, здесь уместно повторить: если народ богат, то и государство будет богатым и сильным.

Следующий вопрос – в 2023 году нашей основной задачей станет увеличение экспорта готовой продукции на 4 миллиарда долларов.

Стартовавшая в этом году программа «Новый Узбекистан – страна конкурентоспособной продукции» приносит свои плоды. За один год около 2 тысяч предпринимателей впервые вышли на зарубежные рынки. В следующем году практика компенсации экспортерам транспортных и иных расходов будет продолжена.

Мы как минимум вдвое увеличим поставки текстиля, электротехники, кожевенно-обувной и другой готовой продукции на европейские рынки. В 3 раза будет сокращена действующая сейчас 9-этапная процедура таможенного оформления при экспорте продукции.

После завершения основных переговоров о вступлении во Всемирную торговую организацию мы ускорим работу по гармонизации внутреннего законодательства и внедрению новых стандартов.

В целом объем экспорта в 2023 году впервые в нашей истории превысит 23 миллиарда долларов.

Уважаемые депутаты и сенаторы!

В нынешней сложной обстановке в мире мы последовательно продолжим открытую и прагматичную внешнюю политику, основанную на взаимном доверии и уважении.

И впредь основное внимание мы будем уделять укреплению многопланового и взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами Центральной Азии, а также государствами – нашими стратегическими партнерами и международными организациями.

Мы поднимем на новый уровень работу по обеспечению национальной безопасности, повышению боевого потенциала Вооруженных Сил.

В этой связи хочу сказать депутатам и сенаторам, активистам махаллей, организаций ветеранов, женщин и молодежи, всему нашему народу: мы должны дорожить нашей мирной и спокойной жизнью как бесценным, наивысшим достоянием, беречь ее во имя счастья и будущего наших семей, детей и грядущих поколений.

С этой целью еще большее значение мы будем придавать военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Будем опираться на наше уважаемое старшее поколение в воспитании детей и молодежи, чтобы они выросли гармонично развитыми личностями, беззаветно преданными своей Родине.

Продолжим работу по созданию для наших почтенных ветеранов дополнительных условий в санаториях – в целях укрепления их здоровья, а в махаллях и общественных местах – для того, чтобы жизнь их стала еще более полной и содержательной.

Каждый человек, живущий на этой благодатной земле, независимо от национальности, языка и вероисповедания, кто считает Узбекистан своей Родиной и вносит вклад в его развитие, и впредь будет окружен вниманием и заботой государства и общества.

Мы мобилизуем все силы и возможности для дальнейшего укрепления в обществе межнациональной дружбы и межконфессионального согласия, атмосферы доброты и толерантности.

Усиливающиеся во всем мире такие угрозы, как радикализм, экстремизм, терроризм, торговля людьми, наркомания, к сожалению, не обходят стороной и нашу страну. Однако, еще раз повторю, что на нашей земле, взрастившей таких великих улемов –наставников мусульманской уммы, как Имам Бухари, Имам Термези, Имам Матуриди, не должно быть сбившихся с правильного пути и ставших приверженцами идей радикализма и экстремизма.

Мы не допустим никаких проявлений радикализма в нашем обществе, негативного воздействия на сознание нашей молодежи чуждых деструктивных идей, использования религии в политических целях, утверждения невежества вместо просвещения. Для этого не только ответственные организации, а все вместе мы должны вести в семье, махалле и образовательных учреждениях эффективную работу, направленную на то, чтобы донести до населения гуманистическую суть нашей священной религии и воспитывать молодежь в духе национальных и общечеловеческих ценностей.

В этом направлении мы примем отдельную национальную программу.

Приоритетными задачами также останутся укрепление духовно-нравственных основ нашего общества, развитие сферы культуры, поддержка деятельности научных и творческих организаций.

Мы должны еще более глубоко изучать нашу древнюю историю, особенно деятельность джадидов, которые в чрезвычайно сложных условиях смело выступали за идеи просвещения, свободу человека и народа, преданность Родине и национальным ценностям. Их мужественная и самоотверженная борьба во имя великих целей – достойный пример для всех нас, прежде всего для молодежи, в построении Нового Узбекистана.

Национальная выставка Узбекистана, продолжающаяся в эти дни во всемирно известном музее Лувра во Франции, показала, насколько высок за рубежом интерес к уникальному историческому наследию, богатой культуре и традициям нашего народа. Будет реализована отдельная программа по еще более широкому ознакомлению молодежи страны и зарубежных туристов с неповторимыми историческими и культурными сокровищами нашей земли, развитию музеев в соответствии с современными требованиями.

Уважаемые соотечественники!

Мы с вами определили большие цели и задачи на 2023 год. Конечно, выполнить эти задачи в складывающихся сегодня в мире сложных условиях будет непросто. Но за прошедший период мы накопили большие знания и опыт. Самое важное, растет наша уверенность в собственных силах и возможностях.

Как бы ни было трудно, мы никогда не свернем с избранного пути и обязательно достигнем поставленных целей. Прочной опорой для нас в этом является наш трудолюбивый народ, живущий с чистыми помыслами и великими устремлениями.

Убежден: если мы будем работать вместе, сплоченно, то обязательно осуществим мечту нашего народа – построим Новый Узбекистан.

Низко кланяюсь нашему мужественному, благородному и великодушному народу, полностью поддерживающему проводимые нами реформы, который стойко преодолевает все трудности и испытания и своим самоотверженным трудом вносит бесценный вклад в развитие и процветание родной страны.

Искренне поздравляю всех вас, весь наш народ с наступающим Новым годом, желаю здоровья, счастья и благополучия.

Пусть всегда в нашей стране царят мир и спокойствие!

Пусть Всевышний всегда оберегает нашу прекрасную землю, наш родной Узбекистан!".

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