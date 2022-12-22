Погода в Узбекистане на 23 декабря

Погода в Узбекистане на 23 декабря22.12.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 22 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 23 декабря, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 4-6о мороза, днем 2-4о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. По Каракалпакстану температура ночью 10-15° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. По Хорезмской области температура ночью 6-11° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 3-8° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5°мороза, днем 5-10° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5°мороза, днем 0-5° тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, без осадков. Местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о мороза, днем 0-5о мороза.
УЗИНФОРМ