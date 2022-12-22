В Ташкент прибыл глава Казахстана

В Ташкент прибыл глава Казахстана22.12.2022 09:17
ТАШКЕНТ, 22 декабря. /УЗИНФОРМ/. 21 декабря в Узбекистан с двухдневным государственным визитом прибыл Президент Республики Казахстан Ксым-Жомарт Токаев.
Целью поездки является проведение переговоров на высшем уровне по вопросам дальнейшего развития сотрудничества двух государств по приоритетным направлениям, подписание пакета двусторонних документов.
По прибытии в Ташкент Президент РК посетил парк «Янги Узбекистон», посадил дерево на Аллее почетных гостей в резиденции «Куксарой»и осмотрел мавзолеи Шайха Хованди Тахура и Тулебия.
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