Вадим Бровцев

Россия в контексте современных процессов геополитического развития

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. Человечество в современных условиях переживает один из сложнейших этапов в своём развитии. На смену неоколониальной системе приходит новая, которая постепенно устанавливает равноправные отношения между большинством участников геополитических связей. Взамен «однополярному» миру, который пытались установить западные страны после развала Советского Союза, приходит «многополярный». А это требует создания новой архитектуры миропорядка с учетом исторически складывающихся реалий. При этом отчетливо наблюдается кризис западных ценностей и возрастание потребностей в возрождении традиционно-консервативных, которые формировались веками и которые лежат в основе общечеловеческой морали. Радикальные трансформации охватывают в современном мире всю систему международных взаимоотношений в целом.



В таких условиях все более отчетливо проявляются две основополагающие парадигмы геополитического развития.



Первая. Попытки стран западной цивилизации, или так называемого «коллективного запада», сохранить однополярный мир на принципах неоколониализма и неолиберализма. Для лидеров западного мира это сохранение их концептуальной модели развития – построение так называемого «града на холме», с вершин которого они пытаются править всем миром.



В основе такого подхода лежат стремления, направленные на достижение главной цели: борьбы за мировые ресурсы и контроль над ними. Формы и методы такой борьбы разнообразны. Прежде всего, «альфа» и «омега» неоколониализма – это современная система международного финансового менеджмента, которая все еще остается под их контролем. Специальный вопрос – «о демократии», которая является краеугольным камнем политической системы современного западного миропорядка. В переводе с древнегреческого «демократия» – это власть народа. В неолиберальном понимании, в частности, лидеров ведущих западных стран – это стремление к власти над всем миром. В данном контексте борьба за однополярный мир проявляется на практике в борьбе за одну мировую валюту, один центр ее выпуска, единый стандарт демократии.



Особенностью развития «коллективного Запада» является и кризис духовно-нравственных ценностей. Об этом свидетельствуют многочисленные факты, и прежде всего такой, как попытки возвести «грех» в ранг «цивилизованности» путем пропаганды и даже насильственного насаждения однополых браков и т.п. В данной связи используется весь инструмент информационного воздействия с целью формирования новых моральных устоев, которые на практике отражают процессы «тотальной деморализации».



Как известно, важнейшим инструментом защиты однополярного мира являлся и является военно-политический блок НАТО, или Североатлантический Альянс. Эта организация была основана в апреле 1949 года с целью защиты западного мира от гипотетических советских угроз. В то же время, именно после развала Советского Союза, блок НАТО не только сохранил себя, но и особо проявил свою агрессивную сущность. Именно страны НАТО развязали десятки войн и конфликтов. Особо жестокой явилась агрессия стран НАТО во главе с США против Югославии, Ирака, Ливии, Афганистана, Сирии и ряда других государств. В настоящее время страны Североатлантического Альянса по всему миру ведут «гибридные войны», интенсивно начали окружение России военными базами, повсеместно создали сотни биолабораторий, в которых готовятся компоненты биологического оружия.



Можно приводить и множество других примеров тому, что «коллективный Запад», стремящийся сохранить систему неоколониализма и неолиберализма, стал на позиции защиты отживающего реакционного прошлого, не создав фактически собственного алгоритма модернизации в быстроменяющемся мире.



Современный системный кризис Запада влияет на развитие всего человечества, обостряя весь комплекс геополитических взаимоотношений между странами и народами. Нельзя не согласиться с Президентом России Владимиром Путиным, который еще в 2021 году специально отметил: «Социально-экономические проблемы человечества обострились до той степени, при которой в минувшие времена случались потрясения всемирного масштаба: мировые войны, кровопролитные общественные катаклизмы. Всё говорит о том, что существующая модель капитализма – а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран – исчерпала себя, в её рамках нет больше выхода из клубка всё более запутанных противоречий» (Заседание дискуссионного клуба «Валдай» 21 октября 2021 г. – http://www.kremlin.ru/events/president/news/66975). В то же время все имеющиеся ресурсы «коллективного Запада» направлены на защиту именно такого «умирающего прошлого». В целом, в современных условиях неолиберальная экономическая модель развития Запада приходит в резкое противоречие со стремлением многих народов развиваться на собственных принципах организации общественной жизни.



Вторая парадигма в контексте развития современных международных геополитических процессов. Она объективно связана с социально-экономической и политической идентификацией большинства стран мира. Здесь речь идет о стремлении народов избавиться от кабалы однополярного мироустройства и, соответственно, развиваться в контексте многополярности, на традиционных принципах здорового консерватизма и социальной справедливости.



Кризис либерально-демократической модели развития в научном сообществе отмечался уже давно, начиная еще с философского труда немецкого публициста Освальда Шпенглера «Закат Европы» и даже до него... В настоящее время даются особо жесткие оценки достижениям либерально-демократической цивилизации. Это отчетливо просматривается в работах Иммануэля Валлерстайна «После либерализма», Юргена Хабермаса «Расколотый запад», Самюэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций», Джоны Голдберга «Либеральный фашизм», в ряде работ Джозефа Стиглица и многих других. Так, в частности, в известной монографии Роджера Осборна «Цивилизация» эволюция и последствия развития западной «либеральной демократии» отражены как: «История о кровавой эксплуатации остального человечества, разрушении других культур, истреблении народов…» (Осборн Р. Цивилизация. Новая история Западного мира / Роджер Осборн; пер. с англ. М. Колопотина. – М.: АСТ: АСТ Москва: Хранитель, 2008. – С. 26). Современное развитие неолиберального мира, который пытаются отстаивать западные страны во главе с США, может привести к значительно большим ужасающим фактам и последствиям такого «цивилизованного» освоения мира. Вероятно поэтому в настоящее время большинство стран и выступают за собственный, традиционный путь развития на основе более справедливых и отвечающих интересам их народов принципам. Такова тенденция проявляется объективно. В теории и практике современных геополитических процессов это называется «движением от однополярности к многополярности». Вполне вероятно, что альтернативы такой тенденции нет.



Важным элементом рассматриваемой многополярной парадигмы развития человечества являются стремления к существенным изменениям экономических взаимоотношений. Жить в условиях «золотого миллиарда», когда «одни живут за счет других», подавляющее большинство стран не просто не желает, а категорически отвергает. Повсеместно наблюдается движение к новому миропорядку, основанному на более справедливых социально-экономических принципах. Сегодняшний мир, который «стоит на финансах, живет ради финансов и финансами управляется», рушится. Об этом свидетельствуют многие факты, а также то, как упрямо пытаются его сохранить лидеры неолиберального Запада.



В рамках системного кризиса современного Запада отчетливо прослеживается и кризис гуманитарного его развития. Некогда провозгласивший себя христианским и пытавшийся строить на нравственных принципах этой религии общечеловеческие взаимоотношения, Запад эволюционировал к противоположному. Провозгласивший замечательные идеи прав человека, закрепленные во «Всеобщей декларации прав человека» Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, современный Запад де-факто уничтожает эти права. В гуманитарном своем развитии либеральная демократия находится в величайшем кризисе, и есть все основания считать, что в необратимом. В таких условиях многие страны и народы, наоборот, предпринимают интенсивные попытки возродить не только общечеловеческие ценности и культуру, но и строить взаимоотношения между людьми на традиционных принципах консервативной морали, которая формировалась тысячелетиями. Многополярность современного мироустройства – это и многополярность мировых культур, которые с неизбежностью должны обогатить общечеловеческую цивилизацию в формуле: «Процветание – в единстве». Фактически в таком направлении уже развиваются Россия, Китай, Индия, многие другие страны и народы.



Таким образом, человечество в современных условиях развивается в фарватере преимущественно двух геополитических парадигм. Первая – это борьба за сохранение существующего либерально-демократического миропорядка во главе с США, или однополярного мира, и вторая – движение большинства стран к многополярности на основе возрождения социально-экономической справедливости, собственных культур и традиционных нравственных ценностей.



В данном контексте необычайно важной является проблема геополитической идентификации России. Это важно, поскольку Россия всегда на переломных этапах человеческой истории в существенной степени влияла на фарватер мирового развития. Особенно это проявилось в последние столетия: после Полтавской битвы 1709 года, победы над Наполеоном в войне 1812 года, разгрома гитлеровской Германии и освобождения Европы от фашизма в 1945 году. В настоящее время историческая миссия России также является необычайно значимой, и от её реализации в существенной степени зависит, как будет сформирована новая архитектура современного быстро развивающегося миропорядка.



Что можно выделить в геополитическом развитии современной России из того, что может в наибольшей степени повлиять на судьбы других народов и государств в настоящее время?



Прежде всего, Россия в сложнейших условиях после «катастрофы», связанной с развалом Советского Союза в 1991 году, снова усиленно предпринимает попытки стать на традиционно собственный путь развития. В данной связи испытания, которые выпали на судьбу России после «холодной войны», с неизбежностью вынуждают их преодолевать. Здесь будет уместным вспомнить известное высказывание, приписываемое великому русскому полководцу М.В. Кутузову, что «Россия может проиграть битву, но никогда не проигрывает войны».



Основополагающим принципом, в соответствии с которым началось возрождение России, явилось то, что в контексте двух геополитических тенденций в современном мире, страна однозначно стала на сторону многополярности. А это, в свою очередь, предполагает расширение деятельности, направленной на освобождение себя и других народов от неоколониальной зависимости однополярного мира. В этом проявилась традиционная историческая миссия российской государственности – всегда, в том числе в решении международных вопросов, выступать с позиции ответственности и социальной справедливости. С одной стороны, это делает Россию наряду с собственным возрождением одним из лидеров фронта освобождения народов от «неоколониального рабства», а с другой, – объектом ожесточенной агрессии «коллективного Запада», который защищает это «рабство». В настоящее время мы наблюдаем развернувшуюся войну против России, которая ведется по многим направлениям. Особенно ожесточенно война Запада за «покорение России» ведется руками неонацистских правящих элит современной Украины. Более того, против России развязана тотальная «экономическая война» в форме беспрецедентных санкций и политической изоляции. Одновременно с экономической и политической ведутся небывалые «идеологические», и другие войны. В тоже время геополитический выбор России именно многополярного мира – важнейший вектор ее современного развития. Альтернативы этому не может быть в принципе.



Важным аспектом современной геополитической идентификации России является ее духовно-нравственное возрождение. Для России – это также важнейший и атрибутивный фактор ее существования. «Русь святая» – термин, относящийся только к России. И будущность России зависит от степени проявления такой «святости» в формуле духовно-нравственного возрождения на тех критериях, которые особенно отвергаются «коллективным Западом». Общероссийский нравственный код является классическим, аккумулирующим наиболее значимые моральные принципы взаимоотношений между людьми и народами. А это прежде всего моральные заповеди пророка Моисея, Нагорной проповеди Иисуса Христа, фундаментальные исламские и буддистские ценности. Именно здесь, на огромных просторах многонациональной России, формируется общечеловеческая мораль в светской форме ее проявления. Более конкретно российское возрождение – это и возрождение общечеловеческое. Прежде всего, возрождение лучших достижений духовной культуры и ценностей во всех сферах общественной и личной жизни людей, которые особо востребованы во всем современном мире. Нельзя не согласиться с точкой зрения Президента России Владимира Путина о том, что «В современном хрупком мире значительно возрастает важность твердой опоры, моральной, этической, ценностной» (Заседание дискуссионного клуба «Валдай» 21 октября 2021 г. – http://www.kremlin.ru/events/president/news/66975). В данной связи, геополитический выбор России определяется направленностью на защиту общечеловеческих нравственных ценностей, делает ее одним из мировых лидеров в гуманитарном общечеловеческом измерении. Современная гуманитарная геополитическая идентификация России – диаметрально противоположна западной. В отличие от неолиберального стремления построения «града на холме», Россия стремится построить «храм на холме», и его построение – это символ доминирования духовного над материальным, где нет места эксплуатации и угнетению человека человеком, одного государства другим.



В целом, нравственный код России – это важнейший критерий ее современной идентификации и фарватер для других народов, которые предпринимают попытки жить в многополярном мире, на основе основополагающих принципов справедливости и традиционных духовно-нравственных ценностей.



Особо значимым вопросом в геополитической идентификации современного российского государства является международный вектор. То есть, как жить и как строить свои отношения с другими народами и государствами. Здесь самобытность российской государственности никогда не противопоставлялась международным институтам и организации общественной жизни.



В настоящее время современная Россия однозначно и последовательно выступает за сохранение Организации Объединенных Наций и, более того, за расширение функций этой организации, направленных на более глубокое и последовательное претворение в жизнь положений ее Устава, международных договоренностей и обязательств, данных друг другу, в том числе, великими государствами еще в Ялте 1945 года. Государственная позиция России в отношении ООН заключается в том, что эта Организация остается непреходящей ценностью. Именно ООН в нынешнем турбулентном мире является носителем того самого здорового консерватизма здоровых отношений, который так необходим для нормализации ситуации. Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» еще 21 октября 2021 г., Президент РФ Владимир Путин специально отметил, что: «Организацию много критикуют за то, что она не успевает адаптироваться к стремительным переменам. Отчасти это справедливо, конечно, но, наверное, это не только вина самой Организации, но и, прежде всего, ее участников. Кроме того, эта международная структура является носителем не только норм, но и самого духа нормотворчества, причем основанного на принципах равенства и максимального учета мнения всех. Наша обязанность – сохранить это достояние, конечно, реформируя организацию, но так, чтобы, как говорится, с водой не выплеснуть и ребенка» (Заседание дискуссионного клуба «Валдай» 21 октября 2021 года - http://www.kremlin.ru/events/president/news/66975). Факты свидетельствуют, что Россия действительно строит свои отношения с другими странами исключительно на принципах международного права и общечеловеческой морали. В этом также проявляются сущностные особенности ее геополитической детерминации.



Особое место в современной геополитической идентификации России занимают ее отношения с дружескими государствами. Системно консолидирующие процессы особо интенсивно проявляются в последнее время. Как известно, все возрастающую роль в современном мире играют объединения государств, которые предпринимают попытки строить свои взаимоотношения на принципах многополярного мира. К таким быстроразвивающимся объединениям относятся Содружество Независимых Государств (СНГ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ). В странах, входящих в эти объединения, проживает фактически половина населения планеты. В рамках деятельности указанных организаций складывается фронт борьбы за более справедливый миропорядок. На последнем саммите стран – ШОС 16 сентября 2022 года была принята необычайно важная «Самаркандская декларация», в которой специально подчеркивается: «Государства-члены, подтверждая приверженность миру, совместному развитию и равноправным отношениям на основе принципов взаимного уважения, дружбы и добрососедства, будут и далее вести конструктивный и доверительный диалог, углублять эффективное многоплановое сотрудничество, прилагать все усилия для укрепления безопасности и стабильности, обеспечения устойчивого развития…» (Самаркандская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - http://www.kremlin.ru/supplement/5841). При этом была подчеркнута необходимость синхронизации программ, направленных на расширение социально-экономического, военно-политического и гуманитарного сотрудничества. Такую позицию разделяют фактически все страны, выступающие с позиций преодоления неоколониализма и неолиберализма.



Особо активным в консолидации международных организаций многополярного мира явился 2022 год. Только в течение этого года состоялись многочисленные мероприятия с участием глав государств и правительств, руководителей министерств и ведомств, экспертного сообщества с целью совершенствования стратегии и тактики, защиты общих интересов в процессах современных геополитических вызовов.



Проведя анализ ключевых позиций, с которыми выступала Россия на указанных встречах в 2022 году, и которые в наибольшей степени были поддержаны в рамках указанных межгосударственных объединений. К ним, прежде всего, относятся: принципы и инициативы, направленные на укрепление отношений «дружбы», «добрососедства», «межнационального согласия», «доверия», «взаимопонимания» и «взаимного сотрудничества». Исследования показали, что соответствующие основополагающие позиции России и дружественных стран абсолютно совпадают.



Не менее важным геополитическим вектором Российской Федерации в развитии взаимодействия со странами СНГ и ШОС является их совместная экономическая деятельность, которая позволяет решать современные экономические проблемы самодостаточно и в наиболее оптимальных формах. Это позволяет создавать социально-экономические системы, включая финансовые, альтернативные неолиберальным и наиболее отвечающие интересам стран – участникам таких объединений. Вполне реально, что в ближайшее время будем отчетливо наблюдать создание нового «общего экономического рынка» на самых справедливых и передовых принципах его развития.



Специальная и необычайно важная проблема – коллективная безопасность. Современная геополитическая идентификация России с неизбежностью вынуждена учитывать всевозрастающие угрозы и вызовы, которые можно преодолевать только сообща. Особо важным в данной связи является создание системы коллективной безопасности или предотвращения военных и других угроз извне. Здесь Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), по всей вероятности, получит дальнейшее развитие. ОДКБ как организация уже продемонстрировала свою эффективность, в частности, предотвращением государственного переворота в Казахстане в начале 2022 года, который предполагалось провести не без участия стран Запада в форме «цветной революции». Интерес к развитию ОДКБ проявляют фактически все государства и с точки зрения того, что необходима система защиты не только от внешней агрессии, но и от различных форм терроризма, наркоторговли, различного рода экстремизма и сепаратизма и многих других форм девиантного поведения международного характера. В данной связи геополитический вектор современной России направлен на создание таких систем безопасности, которые смогли бы реально обеспечить мир и сотрудничество, как в региональном, так и в международном масштабах. СНГ и ШОС в значительной степени именно по инициативе России создают особые предпосылки для борьбы и с другими современными угрозами и вызовами. Среди них: угрозы климатической деформации и деградации окружающей среды, киберугрозы, потенциальные угрозы с обеспечением стран продовольствием, электроэнергией и водой, угрозы пандемий и массовых заболеваний и многие другие. Здесь проявляется особый интерес к тому, чтобы совместно предотвращать или преодолевать указанные угрозы, поскольку по отдельности каждому из государств это осуществлять необычайно сложно.



Особое место в рамках сотрудничества стран СНГ и ШОС занимают вопросы гуманитарного развития, поднятия на более высокий уровень науки, культуры и образования. Здесь интересы России и стран Содружества совпадают также.



Таким образом, рассмотрев в наиболее общем виде идентификацию России в контексте современного геополитического развития, следует сделать наиболее общие выводы о том, что в современном мире, где доминируют две тенденции – «однополярности» и «многополярности», Россия однозначно выбрала наиболее прогрессивный путь развития – именно на принципах многополярности.



В рамках многополярного мира складываются новые взаимоотношения между государствами и народами. Российское участие в СНГ, ШОС, ОДКБ и организациях, близких к ним, определяется взаимными интересами, которые строятся на традиционных классических принципах добрососедства, дружбы, сотрудничества, взаимного уважения государственных суверенитетов.



Более чем очевидным является и то, что центр мировой цивилизации перемещается в зону Шанхайской организации сотрудничества и Содружества Независимых Государств, где роль и значение России особо существенна и органически отражает вектор регионального и мирового геополитического развития в наиболее прогрессивных формах его проявления.

Вадим Владимирович Бровцев,

председатель правительства Республики Южная Осетия

в 2009—2012 гг., и. о. президента РЮО в 2011—2012 гг.,

политик, экономист и общественный деятель.



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