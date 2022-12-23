



Узбекистан передал гуманитарный груз народу Афганистана



НОВОСТИ В МИРЕ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. 22 декабря в афганский город Хайратон провинции Балх прибыли грузовики из Узбекистана для передачи гуманитарного груза народу Афганистана. Гуманитарная помощь общим весом более 170 тонн состоит из муки, риса, пшеницы, растительного масла, консервированной продукции, одежды и обуви. В торжественной церемонии вручения груза приняли участие спецпредставитель Президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев и хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов, а также губернатор провинции Балх Мухаммад Дауд Мозамель. Стороны договорились о возобновлении работы совместной рабочей группы по приграничным вопросам на уровне глав Сурхандарьинской области Узбекистана и провинции Балх с проведением ее очередного заседания в ближайшее время в городе Термезе. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи