Подведены итоги визита в Узбекистан главы Казахстана

ТАШКЕНТ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. 22 декабря в Ташкенте в резиденции "Куксарой" была проведена встреча на высшем уровне между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и пребывающим в стране с государственным визитом Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе переговоров главы двух государств в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций обсудили ключевые моменты дальнейшего развития узбекско-казахского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, транспорта и связи, сельского и водного хозяйства, автомобилестроении, химической, электротехнической промышленности, строительстве и других.

По итогам саммита Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали исторические документы – Договор о союзнических отношениях и Договор о демаркации узбекско-казахстанской государственной границы.

Кроме того, на уровне правительств, министерств и ведомств, крупных компаний двух стран подписаны 15 документов, предусматривающих дальнейшее наращивание многопланового сотрудничества.

В их числе соглашения о создании Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия», о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, о сотрудничестве в области высшего и послевузовского образования, Протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года, меморандумы в сфере стратегических реформ, развития электронной торговли, лесного хозяйства, государственной службы, «дорожные карты» по расширению сотрудничества между Ташкентской и Туркестанской, Навоийской и Кызылор­динской, Джизакской и Туркестан­ской областями, а также соглашения о реализации проектов в области энергетики, химической промышленности, транспорта и логистики.

Также в рамках визита были подписаны торговые контракты и инвестиционные договоры на сумму 8 миллиардов долларов.

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