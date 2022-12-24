Ташкент посетила делегация Саудовской Аравии

ТАШКЕНТ, 24 декабря. /УЗИНФОРМ/. 23 декабря Узбекистан посетила с визитом делегация официальных и деловых кругов Саудовской Аравии во главе с министром инвестиций Королевства Халидом аль-Фалихом.

В состав делегации также вошли руководители более 30 ведущих саудовских компаний, таких как ACWA Power, Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Group, SABIC, Al Rajhi International, Jamjoom Pharma, Fawaz Al Hokair Group, Seera Group и других.

В рамках пребывания делегации в Ташкенте был проведен узбекско-саудовский бизнес-форум,а также состоялись переговоры с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан – министром инвестиций и внешней торговли Жамшидом Ходжаевым.

В ходе мероприятий были обсуждены вопросы развития взаимодействия двух стран в сферах экономики и торговли, энергетики, альтернативной энергетики, нефтехимии, здравоохранения, инфраструктурного развития, фармацевтики и сельского хозяйства, банков и финансов, транспорта и логистики, машиностроения, телекоммуникаций, химической, электротехнической, пищевой, текстильной и кожевенно-обувной промышленности, шелководства, инфраструктурного строительства, туризма.

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