Правительственная делегация Узбекистана посетила Азербайжан

Правительственная делегация Узбекистана посетила Азербайжан25.12.2022 11:00
НОВОСТИ В МИРЕ, 25 декабря. /УЗИНФОРМ/. 24 декабря правительственная делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра – министром инвестиций и внешней торговли Жамшидом Ходжаевым посетила с визитом Азербайджан.
В рамках пребывания в Баку делегация была принята Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, провела встречи с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым, министром экономики Микаилом Джаббаровым, руководством свободно-экономической зоны «Алят» и ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт».
В ходе проведенных переговоров была рассмотрена широкая повестка дальнейшего углубления межгосударственного сотрудничества в области экономики, инвестиций, торговли и промышленной кооперации, транспорта и логистики, создания совместных шелководческих, текстильных кластеров, реализации совместных инвестиционных проектов в сферах машиностроения, химической, нефтехимической и ювелирной промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях.
По итогам визита был подписан меморандум о взаимопонимании по созданию Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда и другие документы.
УЗИНФОРМ