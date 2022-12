Глава МИД Узбекистана завершил визит в Японию

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 декабря. /УЗИНФОРМ/. 25 декабря министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов завершил визит в Японию, который был предпринят с целью участия в 9-м Совещании министров иностранных дел Диалога «Центральная Азия + Япония».

В ходе совещания были обсуждены дальнейшие перспективы укрепления взаимодействия между странами Центральной Азии и Японией в двустороннем и многостороннем форматах в сферах развития транспортной взаимосвязанности, логистики, промышленной кооперации, здравоохранения, образования, «зеленой» экономики, технологий и инноваций, устойчивого энергоснабжения, повышения квалификации кадров, миграции, туризма, культуры, проведен обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной политики.



В рамках визита министр иностранных дел Узбекистана также провел ряд двусторонних и многосторонних переговоров, а также встреч с представителями деловых кругов Японии.

В частности, состоялись встречи с премьер-министром Японии Фумио Кишида, главой МИД Ёшимаса Хаяши, министром юстиции Кен Сайто, министром образования, культуры, спорта, науки и технологий Кейко Нагаокой, председателем Парламентской Лиги дружбы «Япония-Центральная Азия» Таро Асо и членами Лиги, президентом университета Цукубы, главой Ассоциации национальных университетов Японии Кёсуке Нагатой, вице-президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Джуничи Ямада, президентом авиакомпании «All Nippon Airlines» Шинъичи Иноуэ, председателем Японской организации по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) Нобухико Сасаки, представителями компаний «Mitsubishi Power Ltd.», «Balcom Group», «Mikado Development and Invest», «Noritsuisu Co. LTD», «Haneda Turtle Service», «Nippon Investment Operating Corporation», «Well Solu Co. Ltd» и «Japan Ecotex Co. Ltd»,

Кроме того, Владимир Норов встретился с соотечественниками, обучающимися и работающими на территории Японии, и гражданами Японии, вносящими вклад в развитие узбекско-японских связей.

УЗИНФОРМ