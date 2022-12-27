



Погода в Узбекистане на 28 декабря



ТАШКЕНТ, 27 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 декабря, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром небольшие осадки (дождь, снег), туман. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 7-9° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. По Каракалпакстану температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла. По Хорезмской области температура ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 7-12° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, снег), туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла.

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