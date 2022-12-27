



Глава Узбекистана завершил визит в Санкт-Петербург



НОВОСТИ В МИРЕ, 27 декабря. /УЗИНФОРМ/. 27 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в неформальном саммите глав государств - участников Содружества Независимых Государств, прошедшем в Санкт-Петербурге. Во встрече также приняли участие Президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. Саммит был организован с целью подведения итогов взаимодействия в текущем году и обсуждения ключевых задач на предстоящий 2023 год. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи