В Узбекистан прибыл новый посол Катара

ТАШКЕНТ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. 27 декабря вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Катар Хасан Хамза Хашим, прибывший в Ташкент для вступления в должность, посетил МИД Узбекистана, где вручил копии своих верительных грамот руководителю внешнеполитического ведомства Владимиру Норову.

В ходе аудиенции стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, туризма.

С июня 2019 года послом Катара в Узбекистане (с резиденцией в Тегеране, Иран) являлся Мухаммад Хамад ал-Хажрий.

УЗИНФОРМ