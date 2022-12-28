Правительственная делегация Узбекистана посетила Пакистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. 26-27 декабря правительственная делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра – министром инвестиций и внешней торговли Жамшидом Ходжаевым совершила визит в Исламскую Республику Пакистан.

Поездка была предпринята с целью проведения ряда встреч и переговоров с представителями официальных и деловых кругов Пакистана по вопросам развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, промышленности, транспорта и логистики, науки и техники, сельского хозяйства, текстильной индустрии, производства строительных материалов, минеральных удобрений, бытовой техники, жилищного строительства, туризма и других.

В частности, состоялись встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, министром коммерции Сайидом Навидом Камаром, его первым заместителем Суалехом Ахмадом Фаруки, министром национальной продовольственной безопасности и исследований Тарик Башир Чимой, министром финансов Исхаком Даром, министром планирования, развития и специальных инициатив Ахсаном Икбалом, министром путей сообщения Хаваджа Саадом Рафиком.

Также проведены переговоры с руководителями компаний TCS Logistics, Nishat Group, Ejaz Group, Fatima Group, All Pakistan Textile Mills Association, Getz Pharma, Najeeb Fibres, Wah Nobel Group, AKD Group, Jazz, Alam Match, ТПП Сархада и других.

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