Делегация Узбекистана посетила Южную Корею

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 декабря. /УЗИНФОРМ/. 28 декабря рабочая группа Республики Узбекистан во главе с первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли Лазизом Кудратовым завершила визит в Республику Корея.

Программа поездки включала проведение встреч и переговоров с руководителями Министерства торговли, промышленности и энергетики, Министерства экономики и финансов, Эксимбанка Кореи, а также состоялись круглый стол и отдельные двусторонние переговоры с руководителями ведущих корейских компаний.

Повестка дня проведенных встреч была посвящена практическим аспектам реализации таких совместных проектов, как «Строительство многофункциональной клиники для взрослых», «Создание медицинского университета», «Строительство онкологической клиники», «Создание фармацевтического кластера «Ташкент Фарма Парк», «Узбекско-корейский технологический центр редких металлов и твердых сплавов».

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