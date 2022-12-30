



Глава Узбекистана провел разговор с экс-президентом Туркменистана



ТАШКЕНТ, 30 декабря. /УЗИНФОРМ/. 29 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым. В ходе переговоров стороны обсудили ход реализации достигнутых ранее договоренностей на различных уровнях и актуальные вопросы дальнейшего углубления узбекско-туркменских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, энергетики, по линии парламента. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи