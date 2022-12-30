Рассмотрены практические аспекты создания узбекско-туркменской приграничной торговой зоны

ТАШКЕНТ, 30 декабря. /УЗИНФОРМ/. 28 декабря в ведомстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана было проведено совещание, посвященное обсуждению хода работ по созданию в Шаватском районе Хорезмской области «Узбекско-туркменской приграничной торговой зоны - торгового центра».

В рамках мероприятия были заслушаны отчеты руководителей рабочих групп по решению вопросов, связанных с выделением земельного участка в 3 га в Шаватском районе Хорезмской области, разработкой и согласованием проектно-сметной документации со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, привлечением возможностей коммерческих банков для финансирования работ по проекту.

Кроме того, были предметно обсуждены аспекты взаимодействия с туркменской стороной в рамках согласования режимов работы торгового центра, применения льгот и преференций при налоговом администрировании, прохождении таможенного и пограничного контроля.

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