Сменился руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана

ТАШКЕНТ, 31 декабря. /УЗИНФОРМ/. 30 декабря в Министерстве иностранных дел Узбекистана под председательством руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Сардора Умурзакова было проведено совещание, в ходе которого коллективу МИД был представлен новый руководитель.

В ходе мероприятия был зачитан Указ Президента Республики Узбекистан от 30 декабря 2022 года №УП-281 о назначении Саидова Бахтиёра Одиловича исполняющим обязанности министра иностранных дел Республики Узбекистан.

Бахтиер Саидов в 2021-2022 годах работал министром народного образования Узбекистана.

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