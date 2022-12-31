



Проведен разговор глав МИД Узбекистана и Азербайджана



ТАШКЕНТ, 31 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня исполняющий обязанности руководителя ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиёр Саидов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым. Переговоры были организованы с целью обмена мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества и согласования графика предстоящих мероприятий и контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи