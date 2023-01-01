



Погода в Узбекистане на 2 января



ТАШКЕНТ, 1 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 2 января, погода по прогнозам синоптиков: 2-4 января 2023 года на территорию Узбекистана ожидается вторжение влажного воздуха с районов Кавказа. 2-3 января по республике местами ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах Навоийской, Джизакской областей возможны порывы до 25-30 м/с. 3-4 января по территории республики пройдут осадки (дождь, снег), по предгорным и горным районам местами сильные. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1-3о мороза, днем 5-7о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. По Каракалпакстану температура ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла. По Хорезмской области температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах Навоийской области возможны порывы до 25-30 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 3-8° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с.. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с.. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.

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