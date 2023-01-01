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Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

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Глава государства поздравил узбекистанцев
01.01.2023 08:23

ТАШКЕНТ, 1 января. /УЗИНФОРМ/. 31 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с обращением к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования наступления нового, 2023 года.

В поздравлении говорилось:

"Дорогие соотечественники!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас, весь многонациональный народ Узбекистана с наступающим Новым годом.

Выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.

Упорным и неустанным трудом мы достигли весомых результатов на пути развития в 2022 году. Сделали важные шаги в обеспечении интересов человека, его чести и достоинства.

Несмотря на глобальный кризис и сложную обстановку в мире, экономика Узбекистана продолжает расти.

Наши умелые дехкане и фермеры самоотверженным трудом вырастили богатый урожай.

Ускоренными темпами развиваются промышленность, строительство, сфера цифровых технологий, туризм.

Преображаются города и села, вся наша страна.

Создаются новые рабочие места, растут доходы, повышается уровень жизни населения.

Наша талантливая молодежь приумножает славу Родины на международной арене.

Усиливаются роль и значение института махалли в обществе.

Самое важное, в нашей стране царят мир и спокойствие, межнациональное согласие и толерантность.

Повышается авторитет Узбекистана в мировом сообществе.

В этот праздничный вечер хочу еще раз выразить признательность вам, дорогие соотечественники, всему нашему народу за достигнутые успехи.

Уважаемые друзья!

Мы объявили 2023 год в нашей стране Годом заботы о человеке и качественного образования.

В новом году мы усилим работу по обеспечению прав и свобод, законных интересов граждан.

Мы создадим новые условия для того, чтобы наши дети получали качественное образование и воспитание, выросли гармонично развитыми личностями.

В центре внимания будет находиться всемерная забота о наших уважаемых ветеранах, женщинах, а также всех, кто нуждается в помощи.

Важным приоритетом для нас будет поддержка представителей науки и культуры, медицины, учителей и наставников.

Словом, в нашей стране никто не останется без внимания и заботы общества и государства. Мы мобилизуем на это все силы и возможности.

Дорогие соотечественники!

В эти прекрасные мгновения еще раз искренне поздравляю всех вас, весь наш народ с новым – 2023 годом.

Пусть Новый год принесет каждой семье здоровье, счастье и благополучие!

Пусть процветает наш родной, любимый Узбекистан!

С Новым годом вас, дорогие мои!".

УЗИНФОРМ

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