Глава государства поздравил узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 1 января. /УЗИНФОРМ/. 31 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с обращением к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования наступления нового, 2023 года.

В поздравлении говорилось:

"Дорогие соотечественники!



Искренне, от всего сердца поздравляю вас, весь многонациональный народ Узбекистана с наступающим Новым годом.



Выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.



Упорным и неустанным трудом мы достигли весомых результатов на пути развития в 2022 году. Сделали важные шаги в обеспечении интересов человека, его чести и достоинства.



Несмотря на глобальный кризис и сложную обстановку в мире, экономика Узбекистана продолжает расти.



Наши умелые дехкане и фермеры самоотверженным трудом вырастили богатый урожай.



Ускоренными темпами развиваются промышленность, строительство, сфера цифровых технологий, туризм.



Преображаются города и села, вся наша страна.



Создаются новые рабочие места, растут доходы, повышается уровень жизни населения.



Наша талантливая молодежь приумножает славу Родины на международной арене.



Усиливаются роль и значение института махалли в обществе.



Самое важное, в нашей стране царят мир и спокойствие, межнациональное согласие и толерантность.



Повышается авторитет Узбекистана в мировом сообществе.



В этот праздничный вечер хочу еще раз выразить признательность вам, дорогие соотечественники, всему нашему народу за достигнутые успехи.



Уважаемые друзья!



Мы объявили 2023 год в нашей стране Годом заботы о человеке и качественного образования.



В новом году мы усилим работу по обеспечению прав и свобод, законных интересов граждан.



Мы создадим новые условия для того, чтобы наши дети получали качественное образование и воспитание, выросли гармонично развитыми личностями.



В центре внимания будет находиться всемерная забота о наших уважаемых ветеранах, женщинах, а также всех, кто нуждается в помощи.



Важным приоритетом для нас будет поддержка представителей науки и культуры, медицины, учителей и наставников.



Словом, в нашей стране никто не останется без внимания и заботы общества и государства. Мы мобилизуем на это все силы и возможности.



Дорогие соотечественники!



В эти прекрасные мгновения еще раз искренне поздравляю всех вас, весь наш народ с новым – 2023 годом.



Пусть Новый год принесет каждой семье здоровье, счастье и благополучие!



Пусть процветает наш родной, любимый Узбекистан!



С Новым годом вас, дорогие мои!".

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