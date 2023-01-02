Реорганизована работа внешнеторгового ведомства Узбекистана

ТАШКЕНТ, 2 января. /УЗИНФОРМ/. 21 декабря минувшего года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по реализации административных реформ Нового Узбекистана», в соответствии с которым Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан было реорганизовано в Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан.

30 декабря другим указом главы государства, после одобрения депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса кандидатуры, на должность министра инвестиций, промышленности и торговли был назначен Лазиз Кудратов.

Прежний руководитель ведомства, Жамшид Ходжаев, был переведен на должность заместителя премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей.

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